Подарок и врачам, и пациентам

Новый томограф дает возможность проводить скрининг заболеваний, в том числе онкологических, на ранней стадии, усовершенствовать диагностику состояний, повысить эффективность планирования хирургических вмешательств. Фото: Алексей Кунилов

Компьютерный томограф стал настоящим подарком для жителей Тавдинского городского округа и соседних муниципалитетов. Новое дорогостоящее медицинское оборудование обладает большим спектром специальных задач, в том числе помогает выявлять онкологические заболевания на ранней стадии. Аппарат приобретен по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».

Развития диагностической службы пациенты и медики Тавды ждали много лет. И вот компьютерный томограф стоимостью более 18 миллионов рублей введен в эксплуатацию в Тавдинской центральной районной больнице.

«Новый 16-срезовый компьютерный томограф обладает большим спектром специальных задач. Такое современное оборудование позволяет значительно сократить время диагностики и существенно уменьшить лучевую нагрузку на пациентов. Томограф дает возможность с комфортом обследовать пациентов разной комплекции, так как обладает грузоподъемностью до 205 килограммов», – рассказал главный врач Тавдинской ЦРБ Александр Паньков.

Для организации КТ-диагностики в больнице капитально отремонтировали несколько помещений, установили защиту от рентгеновского излучения, чтобы минимизировать риски как для персонала, так и для пациентов, усилили несущую способность перекрытия для снятия вибрационных помех и обеспечения наибольшей точности исследований.

Аппарат прошел все необходимые процедуры настройки, подключен к локальной сети больницы и позволяет пересылать отчёты о результатах исследований в электронном виде для удаленного просмотра.

Приобретение компьютерного томографа позволило повысить доступность высокоточных исследований для жителей Тавдинского городского округа, а также близлежащих муниципалитетов. Врачи получили возможность проводить скрининг заболеваний, в том числе онкологических, на ранней стадии, усовершенствовать диагностику состояний, повысить эффективность планирования хирургических вмешательств и многое другое.

По данным официального сайта министерства здравоохранения Свердловской области, программа модернизации первичного звена здравоохранения рассчитана до 2025 года. Ее основная задача – приблизить медицинскую помощь к населению отдаленных и малочисленных территорий за счет увеличения числа квалифицированных кадров медучреждений, обновления спецавтопарка, приобретения нового современного медицинского оборудования, строительства и ремонта больниц.