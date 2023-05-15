«Мы ценим ваше преданное служение»

На страже здоровья уральцев стоят как ветераны отрасли, так и их молодые коллеги, численность которых сегодня составляет около 30 процентов от общего количества среднего медперсонала в регионе. Фото: Павел Ворожцов

12 мая в нашем регионе отмечали Международный день медицинских сестер. В нашем регионе работают 21,7 тысячи специалистов этого профиля. В этот день в медучреждениях Среднего Урала прошли конкурсы профессионального мастерства среди медсестер, семинары и конференции, лучшие представители профессии получили награды.

Мероприятия, приуроченные к международному празднику, способствуют повышению престижа профессии медсестры и направлены на развитие кадрового потенциала медучреждений в соответствии с задачами национального проекта «Здравоохранение».

– Уважаемые коллеги, вы играете важную роль, находясь вместе с врачами на передовой борьбы с болезнями. Ваша работа может быть трудной и иногда даже эмоционально истощающей, но я уверена, что вы делаете ее с такой любовью и преданностью, что каждый пациент ощущает вашу заботу и поддержку. Мы очень ценим ваше преданное служение, – отметила директор Свердловского областного медицинского колледжа (СОМК) Ирина Лёвина.

В канун Международного дня медсестры среди студентов всех филиалов СОМК прошел конкурс профмастерства. Девушки боролись за звание лучшей в номинациях «Медсестра палатная», «Медсестра процедурная» и «Медсестра участковая».

Аналогичное мероприятие организовали в Свердловской областной клинической психиатрической больнице (СОКПБ) для медсестер филиалов: в конкурсе приняли участие 30 медсестер в составе шести команд. Они соревновались в правильности сбора укладки, демонстрировали навыки гигиенической обработки рук и правильного использования средств индивидуальной защиты, решали ситуационные задачи.

В Свердловском областном онкологическом диспансере главный врач Борис Мейлах 12 мая вручил почетные грамоты и благодарственные письма среднему медицинскому персоналу.

Справка В Свердловской области более 21,7 тысячи медсестер и медбратьев: более 3,7 тысячи – работники педиатрической службы;

1,4 тысячи помогают врачам в отделениях реаниматологии и анестезиологии;

около 6 тысяч – палатные медсестры;

1,6 тысячи – старшие медсестры;

а также многочисленные сотрудники приемных отделений, патронажные медсестры и многие другие.

Стоит отметить, что профессиональный праздник в этот день отмечают не только медицинские сестры, но и их коллеги – представители сильного пола.

Так, в городской больнице Каменска-Уральского восстанавливать здоровье свердловчанам помогают три медбрата: Владислав Ерёмин и Максим Березин – инструкторы по лечебной физкультуре, Виталий Иванчиков – массажист. В их задачи входит восстановление двигательных функций пациентов, которые перенесли инсульт, черепно-мозговые травмы и другие угрожающие жизни состояния. Медбратья уверены, что к каждому пациенту необходим индивидуальный подход, а своей основной миссией считают формирование даже у обездвиженного человека веры в то, что он снова сможет ходить. Самым важным событием для них становится момент, когда парализованный пациент восстанавливается и встает на ноги.

Кроме того, как сообщает департамент информационной политики губернатора, на базе Областной детской клинической больницы прошла научно-практическая конференция, участниками которой стали восемь медсестер, имеющих трудовой стаж менее двух лет. Они поделились с коллегами навыками работы на современном оборудовании и опытом ухода за пациентами.