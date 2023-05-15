Стать ведущей гуманитарной организацией России

Ирина Лёвина возглавила Свердловское отделение Российского Красного креста в апреле 2021 года. Фото: Павел Ворожцов

Вчера в день основания Российского Красного креста свое 146-летие отметило одно из старейших региональных отделений – свердловское. В преддверии этой даты его руководитель, Ирина ЛЁВИНА рассказала «Областной газете», чем живет сегодня организация, и о вкладе, который вносят в процесс ее возрождения власти нашего региона.

О Красном Кресте

На сегодняшний день Российский Красный Крест проходит очень серьезный процесс возрождения. Наша миссия – стать ведущей гуманитарной организацией страны, помогающей всем попавшим в непростую жизненную ситуацию, поддерживающей наиболее уязвимые группы населения.

К сожалению, в предыдущие времена многие славные страницы жизни Российского Красного Креста были забыты. А ведь с момента своего создания эта организация являлась важной силой, объединяющей общество: власть, духовенство, интеллигенцию, практически все социальные группы. В жизни и работе Красного Креста участвовали и царственные особы, и ведущие ученые своего времени, и представители местных властей, и, конечно, простые люди.

Отношения с региональными властями

Когда мы говорим о возрождении традиций Красного Креста, то, конечно же, надо понимать, что одной из составляющих в этом направлении является деятельное участие властей в нашей работе.

Свердловскому отделению в этом плане, можно сказать, повезло. В марте 2022 года Евгений Куйвашев первым из российских губернаторов стал членом Красного Креста. А в апреле 2023 года в организацию вступил его заместитель Павел Креков. То есть признание важности нашей работы и готовность участвовать в ней есть на самом высоком уровне. На сегодняшний день подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Правительством Свердловской области, Российским Красным Крестом и его региональным отделением. В рамках этого документа будет усилено взаимодействие по ряду направлений деятельности Красного Креста. Это донорство крови и костного мозга, программы социальной помощи людям, поддержка нуждающимся.

В Свердловской области по поручению Евгения Куйвашева создан координационный совет по развитию Красного Креста на территории региона. Мы активно работаем с областными министерствами здравоохранения и соцполитики, представителями МЧС, Общественной палатой и другими организациями.

С момента основания Российский Красный Крест объединяет людей с активной гражданской позицией. Свердловские добровольцы достойно поддерживают и преумножают славные традиции организации. Фото: департамент информполитики свердловской области

Направления работы

Сегодня представители Российского Красного Креста в регионе активно помогают правительству области решать важнейшие социальные задачи. Идет постоянный сбор гуманитарной помощи по ряду направлений. Добровольцы участвуют во всероссийском профилактическом проекте «#ДоброВСело», благодаря которому здоровье жителей удаленных и малочисленных населенных пунктов находится под контролем медиков. Поддерживаем семьи мобилизованных и военнослужащих, занимаемся популяризацией безвозмездного донорства крови и костного мозга. С сентября 2022 года работает служба психосоциальной поддержки, где профессиональные психологи в режиме горячей линии оказывают необходимую помощь.

Профессионализм в основе

Как я уже говорила, Красный Крест объединяет людей с активной гражданской позицией. При этом одним из основных принципов всегда был профессионализм тех, кто решил связать свою жизнь с нашей организацией. Ведь если говорить о медицинских светилах, таких как Александр Миславский, Евгений Боткин, Антон Блохин, то все они были членами Красного Креста.

С другой стороны, профессиональный подход к работе организации складывался из обучения тех, кто в нее вступал. Например, последняя российская императрица Александра Фёдоровна и великие княжны, прежде чем вступить в Красный Крест, прошли полный курс обучения для сестер милосердия и поэтому, когда они впоследствии работали в госпиталях, то делали это профессионально, используя полученные знания и навыки.

И этот принцип профессионального подхода сохраняется. Свердловское региональное отделение, кстати, имеет лицензию на образовательную деятельность. Например, обучаем взрослых навыкам первой помощи.

Добровольцы Красного Креста активно участвуют в проекте «#ДоброВСело». Фото: Департамент информполитики Свердловской области

Кто помогает?

Исторически сложилось так, что Красный Крест всегда во многом опирался на помощь людей, имея при этом поддержку со стороны государства. Во многом это система сохранилась и сейчас. Мы получаем гранты, субсидии как на федеральном, так и на региональном уровне. Что касается благотворителей, то они, конечно, есть. Может быть еще не в том объеме, как это было до революции, но позитивное движение в этом направлении прослеживается совершенно четко. Наверное, можно говорить о том, что немного сместились акценты – большую помощь и поддержку мы на сегодня получаем от простых людей, для которых Красный Крест – гарантия порядочности, гарантия того, что все средства дойдут до адресата.

Кто может стать членом Красного Креста?

Любой человек, который разделяет наши ценности. Кроме того, он должен отработать не менее года добровольцем и иметь какие-то профессиональные навыки. Мы не гонимся за количеством, отбор идет очень тщательный. Если у человека нет стажа добровольца, то он может год поработать при Красном Кресте, не будучи его членом. То есть такой своеобразный испытательный срок получается.

Ирина Лёвина вручает членский билет Российского Красного Креста заместителю губернатора Свердловской области Павлу Крекову. Фото: Павел Ворожцов