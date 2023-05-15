Свердловчане продолжают получать штрафы за нарушение особого противопожарного режима

Государственные лесные инспекторы выявили нарушения правил пожарной безопасности в лесах и на землях населенных пунктов. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Патрульные группы 14 мая провели 62 рейда. Они обходят популярные зоны отдыха уральцев, лесные массивы, садовые товарищества. Должностные лица органов государственного пожарного надзора возбудили 8 административных расследований.

Представители муниципалитетов за сутки провели 194 патрулирования. По итогам возбуждено 56 дел об административных правонарушениях: 40 — за несанкционированные свалки, 16 — за сжигание травы, мусора и разведение костров. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Государственные лесные инспекторы провели 96 рейдов, в том числе 34 совместно с сотрудниками МВД и МЧС. Они провели более 250 профилактических бесед, выявили одно нарушение правил пожарной безопасности в лесах и 5 — на землях населенных пунктов.

Размер административного штрафа за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в период действия особого противопожарного режима для граждан составляет до 60 000 рублей, для должностных лиц — до 110 000 рублей, для юридических лиц — до 2 миллионов рублей.

За уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, если причинен значительный ущерб, предусмотрено наказание: штраф от 300 000 до 500 000 рублей, либо обязательные работы до 480 часов, либо исправительные работы до 2 лет, либо принудительные работы до 4 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

За уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате поджога грозит штраф до 1 миллиона рублей либо лишение свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере от 200 000 до 500 000 рублей.

Административная ответственность за нарушение дополнительных требований пожарной безопасности, которые устанавливают областные или местные власти в период действия особого противопожарного режима, предусматривает штраф для граждан до 5 000 рублей, для юридических лиц — до 150 000 рублей.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Напомним, школьнику из Ключевска вручили новый велосипед за помощь в борьбе с пожарами.

Еще по теме: