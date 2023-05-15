В Свердловской области на неделю продлен запрет на охоту

На всей территории региона приостановлены любые виды охоты. Фото: Алексей Кунилов

Ограничения на весеннюю охоту продлены до 22 мая. Они были введены на Среднем Урале в конце апреля для профилактики лесных пожаров. Такая мера призвана ограничить пребывание людей в лесах и предупредить возникновение природных пожаров, причиной которых в большинстве случаев является человеческий фактор.

На всей территории региона приостановлена выдача разрешений, а также любительская и спортивная охота, охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания, иные виды охоты на территории закрепленных и общедоступных охотничьих угодий, а также на особо охраняемых природных территориях областного значения. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

На Среднем Урале продолжает действовать особый противопожарный режим. За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрен административный штраф для граждан до 60 000 рублей, для юридических лиц — до 2 миллионов рублей. При обнаружении возгорания необходимо сообщить о нем по бесплатному телефону лесной охраны 8 800 100-94-00, по номеру 112 или с помощью мобильного приложения "Берегите лес".

Напомним, свердловчане продолжают получать штрафы за нарушение особого противопожарного режима.

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