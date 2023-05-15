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15 мая 2023, 21:42

«Ни разу в жизни не пожалела, что выбрала профессию врача»

Героями выставки стали лучшие врачи-наставники Свердловской области. Фото: Полина Зиновьева

Героями выставки стали лучшие врачи-наставники Свердловской области. Фото: Полина Зиновьева

В самом центре Екатеринбурга, на улице Вайнера, напротив здания регионального минздрава, появилась галерея из 35 портретов свердловских врачей, медсестер и фельдшеров, которые, сумев достичь успехов в профессии, занимаются наставничеством. Проект направлен на формирование кадрового потенциала медучреждений в соответствии с приоритетами национального проекта «Здравоохранение» и приурочен к Году педагога и наставника, объявленного в 2023 году Указом Президента России Владимира ПУТИНА.

На открытии выставки министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов сказал, что главная идея фотопроекта «Наставники» – рассказать уральцам о профессионалах высокого уровня.

– Каждый участник выставки не только ежедневно делает свое дело, но и передает свой опыт коллегам, делится знаниями и навыками. Мы видим успешных и уважаемых медиков из Красноуфимска, Ревды, Верхней Пышмы и других городов области. Выставка еще раз напомнит обществу о профессии врача и людях, незаметных в обычной жизни, но незаменимых и важных для каждого из нас, – отметил Андрей Карлов.

На стендах фотографии и краткая информация о представителях самых разных направлений в медицине. В их числе – портрет заведующей неврологическим отделением Областной детской клинической больницы Кристины Невмержицкой.

Отделение ОДКБ, которым руководит Кристина Невмержицкая, специализируется на лечении очень сложных болезней детей, в том числе рассеянного склероза, спинальной мышечной атрофии. Их родители в своих откликах на сайте клиники отмечают, что доктор Кристина Сергеевна и ее коллеги умеют вселить веру в выздоровление, относятся к пациентам как к собственным детям.

– Я стараюсь привить начинающим врачам ответственность и, конечно же, любовь к профессии, без которой успеха в лечении добиться сложно, особенно в педиатрии, где добрый, эмоциональный настрой играет важную роль. Этой любви в свое время меня научила доктор медицинских наук Ольга Александровна Львова – доцент, доктор медицинских наук. Она долгое время руководила кафедрой неврологии в Уральском государственном медуниверситете, мы до сих пор с ней общаемся, работаем, обсуждаем проблемы.

Наше отделение специализируется на лечении очень сложных болезней детей, в том числе рассеянного склероза, спинальной мышечной атрофии (СМА). У нас ставят и самые дорогие в мире уколы, помогающие бороться со СМА. Для невролога это сложная манипуляция, требующая высокой квалификации и навыка.

Ни разу в жизни не пожалела, что выбрала профессию врача. Муж у меня тоже врач – это часто встречается в нашем кругу, у нас в клинике трудится много семейных пар.

  • Опубликовано в №102 от 16.05.2023
Областная газета Свердловской области
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