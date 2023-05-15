Нарушение и наказание

Специалисты МЧС России раздают домовладельцам памятки с номерами телефонов экстренных служб и правилами пожарной безопасности и отвечают на вопросы о том, как не допустить возгорание в саду. Фото: Пресс-служба Гу МЧС России по Свердловской области

По поручению губернатора Евгения КУЙВАШЕВА в области усилена профилактика пожаров, главной причиной которых по-прежнему остается человеческий фактор. Патрульные группы, в состав которых входят сотрудники МЧС, МВД и муниципалитетов, проверяют соблюдение пожарной безопасности в частном жилом секторе и садовых товариществах, объезжают леса, парки, берега рек и водохранилищ. В минувшие выходные на территории региона работали более 300 таких групп. Итог – более 100 свердловчан привлечены к административной ответственности.

Как сообщает департамент информполитики области, проверки прошли в садовых некоммерческих товариществах «Василек», «Ромашка», «Вирусолог», «Ново-Свердловский» и «Орбита» в окрестностях Екатеринбурга, а также в других муниципалитетах. С жителями провели беседы о недопустимости разжигания костров и сжигания мусора и вручили им памятки о мерах пожарной безопасности на садовых участках.

Помощь от других регионов За минувшие выходные специалисты «Авиалесоохраны», МЧС, работники лесничеств и добровольцы ликвидировали на Среднем Урале 10 природных пожаров. С огнем боролись более 1,2 тысячи человек и свыше 400 единиц техники. В том числе – 13 пожарных самолетов и вертолетов, которые за сутки сбросили на очаги 460 тонн воды. Сейчас в регионе продолжают действовать 23 природных пожара на площади 13,6 тысячи гектаров. На помощь свердловским пожарным прибыли десантники из Бурятии. Ранее в регион приехала команда парашютно-десантной службы из Архангельской области (см.«ОГ» №101 от 13.05.2023).

Только за 14 мая проведено более 350 рейдов. По итогам возбуждено 56 дел об административных правонарушениях, из них 40 – за несанкционированные свалки и 16 – за сжигание травы, мусора и разведение костров.

– У нас в Серове патрульные группы работают ежедневно, включая выходные и праздничные дни. Напоминаем жителям о правилах пожарной безопасности. Тем не менее, по-прежнему находятся граждане, которые сжигают мусор и жарят шашлыки на открытом огне. К примеру, на одном из подворий мы обнаружили местного жителя, который сжигал сухую траву, не обращая внимания на сильный ветер, – прокомментировали «ОГ» в управлении гражданской защиты Серовского городского округа.