Герой на велосипеде

Во время пожара Сергей намотал десятки километров, перевозя воду на руле старого велосипеда. Фото: Вера Поздеева

В Свердловской области в ликвидации пожаров участвуют тысячи добровольцев. Среди них – пятиклассник Сергей ДИМИТРИЕВ, который помогал тушить пожар в окрестностях родного поселка Ключевск Березовского городского округа. Поступок мальчика оценили по достоинству – глава муниципалитета Евгений ПИСЦОВ вручил ему новый велосипед.

12-летний Серёжа Димитриев учится в ключевской школе №11. Педагоги отзываются о нем как о добром и отзывчивом парне.

Когда начался пожар, мальчик решил, что будет помогать старшим. Брал несколько пятилитровок, набирал в них воду, крепил на руль велосипеда и вез к месту возгорания. Оно находилось неблизко от дороги, поэтому часть пути с канистрами в руках приходилось преодолевать пешком.

– В опасные места Сергея, конечно, не допускали. За рейс удавалось привезти до шести бутылок, а это около 30 килограммов, что сопоставимо с его собственным весом, – рассказал глава Березовского ГО Евгений Писцов.

О Серёже тепло отзываются многие березовчане-спасатели. Они и обратили внимание, что велосипед, служивший мальчику верным помощником все эти дни, уже совсем старый. Поэтому глава муниципалитета привез мальчику новый велотранспорт. С его покупкой помогли местные предприниматели.

– Спасибо Сергею еще раз! Такие поступки идут от сердца! Спасибо родителям и дедушке, воспитавшим такого хорошего парня, – сказал Евгений Писцов.

В школе Сергея тоже ждет награда. Директор Любовь Перминова сообщила, что на торжественной линейке, посвященной окончанию учебного года, подростку вручат грамоту. Сам маленький спасатель признался, что после участия в борьбе с огнем у него появилась мечта – стать профессиональным пожарным.