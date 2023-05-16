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Общество
16 мая 2023, 09:33

В Сысерти пройдет литературная "Майская прогулка"

Сысертская Майская прогулка

На маршрутах можно будет встретить сказочных героев и персонажей популярных книг. Фото предоставлено организаторами сысертской "Майской прогулки"

Массовая прогулка по природным и культурным достопримечательностям Сысерти пройдет 3 июня. Место старта и финиша находится по адресу: Сысерть, улица Загородная, 1, спортшкола олимпийского резерва им. Я. И. Рыжкова.

"Нашу "Майскую прогулку" смело можно считать доброй традицией для Сысерти. Каждый раз организаторы показывают красоту природы нашего округа с новой стороны и раскрывают все гостеприимство города", — приводят слова главы Сысертского городского округа Дмитрия Нисковских организаторы мероприятия.

Для участников подготовлено 5 маршрутов. Пешеходные маршруты рассчитаны на 7, 18 и 22 км. Дистанции на 32 и 50 км разработаны для велосипедистов и выносливых путешественников.

На маршрутах будут находиться контрольные пункты, где можно сделать отметки в картах, пополнить запасы воды, отдохнуть, а также поучаствовать в тематических развлечениях.

Темой сысертской "Майской прогулки" в этом году стали литература и чтение.

"Мы постараемся показать с нового ракурса произведения известных писателей. Гуляя по маршрутам, можно будет встретить сказочных героев и персонажей популярных и не очень книг — на горе Гладкой вас ждут гости из мира Гарри Поттера, а на других маршрутах — Волшебник Изумрудного города, Незнайка, Робинзон Крузо, герои сказов Павла Бажова, а также Шерлок Холмс, с которым гости раскроют загадочное преступление", — рассказала организатор Юлия Протасова.

Напомним, ранее организаторы "Майской прогулки" в Екатеринбурге рассказали о маршрутах этого года.

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Областная газета Свердловской области

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