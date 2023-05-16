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Общество
16 мая 2023, 11:01

Кредитными каникулами смогут воспользоваться поручители и созаемщики

  Олеся Касперович
Готовы поправки в законопроект о кредитных каникулах

Также обсуждается возможность брать каникулы один раз по одному потребительскому кредиту в случае сложной жизненной ситуации. Фото: Павел Ворожцов

Банк России планирует расширить список получателей кредитных каникул. Такая возможность должна появиться у созаемщиков, а также поручителей. Поправки к законопроекту уже подготовлены ко второму чтению в Госдуме.

"Законопроект о кредитных каникулах на постоянной основе прошел первое чтение в конце прошлого года. Были определенные замечания и предложения со стороны министерств, банков. <...> В частности, учтен и опыт других видов кредитных каникул — например, право обращаться за ними созаемщикам, а также заемщикам, несущим субсидиарную ответственность, если к ним обратился кредитор", — сообщил "Известиям" руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг Центробанка Михаил Мамута.

По словам спикера, также обсуждается возможность брать каникулы один раз по одному потребительскому кредиту в случае сложной жизненной ситуации или других случаев, установленных законом. При этом если человек закроет реструктуризированный кредит, возьмет новый и опять окажется в сложной ситуации, то сможет еще раз прибегнуть к послаблению от банка.

Михаил Мамута рассчитывает, что доработанный законопроект депутаты Госдумы примут уже в эту сессию. Напомним, недавно Госдума приняла поправки в закон о кредитных каникулах для участников СВО и их семей, распространив действие льгот на родителей, которые являются созаемщиками. Также действие льгот уже доступно ипотечным заемщикам.

Напомним, в Госдуму внесен законопроект о повышении призывного возраста.

Областная газета Свердловской области

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