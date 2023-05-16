На Урале началось обучение координаторов фонда "Защитники Отечества"

По словам Евгения Гурария, координаторы фонда будут оказывать индивидуальную, полномасштабную помощь ветеранам боевых действий. Фото: Алексей Кунилов

В первом потоке обучения координаторов фонда "Защитники Отечества" принимают участие 130 человек из 4 регионов Уральского федерального округа: Свердловской и Челябинской областей, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. Лекции начались 15 мая.

Обучение организовал Центр дополнительного профессионального образования Президентской Академии на Урале, сообщает пресс-служба Аппарата полпреда Президента РФ в УрФО.

Напомним, 3 апреля 2023 года Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил создание специального государственного фонда "Защитники Отечества".

По словам помощника полпреда Евгения Гурария, фонд будет оказывать индивидуальную, полномасштабную помощь ветеранам боевых действий, принимавших и принимающих участие в специальной военной операции, а также членам их семей.

"На вас ложится достаточно много задач в части знания федеральных, региональных нормативно-правовых документов. Но самая главная задача — наша с вами и всех органов власти — окружить людей заботой и уважением, сделать так, чтобы они ни в чем не нуждались", — обратился к будущим координаторам Евгений Гурарий.

Первый этап обучения социальных координаторов пройдет в очном формате с 15 по 18 мая. Далее последует дистанционный блок, а осенью учебную программу завершит второй очный этап.

Напомним, ранее Владимир Путин подписал указ о создании госфонда "Защитники Отечества".

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