В Екатеринбург из Калининградского зоопарка прибыл кенгуру Беннетта

Кенгуру Беннетта прибыл в зоопарк Екатеринбурга. Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Свердловской области

Сегодня из Калининградского зоопарка в Екатеринбургский привезли кенгуру Беннетта. Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Свердловской области, млекопитающее перед отправкой прошло необходимые процедуры.

"Перед отправкой животного проведены необходимые лабораторные исследования, обработка против паразитов, пройден тридцатидневный карантин, оформлены необходимые документы", — говорится в сообщении ведомства.

При передаче животного сотрудники государственного ветеринарного надзора нарушений не выявили.

Добавим, что название данный вид кенгуру получил в честь австралийского натуралиста Джорджа Беннетта. Несмотря на общее сходство с кенгуру валлаби, а также с другими представителями семейства, Беннетта имеют сравнительно большие передние конечности и относительно короткие задние лапы.

Напомним, ранее слониха Даша из Екатеринбургского зоопарка впервые в этом году вышла на прогулку.