Стартовал сбор заявок на участие в конкурсе "Мисс Екатеринбург — 2023"

Заявки на конкурс "Мисс Екатеринбург — 2023" принимаются до 26 июня включительно. Фото: Полина Зиновьева

В год 300-летия Екатеринбурга будет выбрана королева красоты в общегородском конкурсе "Мисс Екатеринбург — 2023". Она станет официальным лицом города и будет представлять столицу Урала на значимых мероприятиях.

Организаторы объявили старт приема заявок. Анкету можно заполнить на сайте проекта. Запланированы новшества в проведении мероприятия.

"В юбилейный для города год мероприятие ждут изменения: занятия и съемки пройдут в новых красивых местах, а финал впервые будет открытым для всех желающих и состоится в Историческом сквере 17 августа", — сообщает пресс-служба конкурса.

Также планируется организовать онлайн-голосование за новую "Мисс Екатеринбург" во время заключительного шоу.

Желающим принять участие в конкурсе необходимо заполнить анкету. Заявки принимаются до 26 июня включительно. По данным организаторов, участвовать в конкурсе, как и всегда, могут жительницы Екатеринбурга и студентки свердловских вузов в возрасте от 18 до 25 лет ростом не ниже 170 сантиметров. Отмечается, что у девушек не должно быть татуировок. Также не пройдут заявки тех, кто имеет опыт съемок топлес или в нижнем белье. При этом на конкурс необходимо предоставить фото в купальнике и портрет.

Уже в начале июля состоится первый кастинг. Те девушки, которые пройдут отбор, будут полтора месяца заниматься сценическим мастерством, речью, дефиле, участвовать в культурных и благотворительных акциях, фотосъемках.

Напомним, конкурс пройдет в 26-й раз при поддержке администрации Екатеринбурга.

Ранее "Областная газета" писала, как уральцы выбирали главную бабушку Екатеринбурга 2023 года.