Приговор вынесен охотнику из Екатеринбурга, который принял человека за животное и застрелил его

Суд назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы. Фото: Галина Соловьева

Первоуральский городской суд вынес приговор 59-летнему охотнику из Екатеринбурга. Мужчина застрелил другого охотника, приняв его за животное.

"Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Суд назначил Темиргалиеву наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы", — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Свердловской области.

В суде установлено, что Фарид Темиргалиев в сентябре 2021 года охотился в лесу под Первоуральском. Обвиняемый был вооружен карабином, оборудованным тепловизионным прицелом. Данное устройство он использовал в качестве прибора ночного видения. Мужчина увидел силуэт, который принял за кабана, и выстрелил.

"Действуя в нарушение утвержденных Правил охоты, не убедившись, что в направлении выстрела нет людей, с целью убийства предполагаемого им животного произвел выстрел из карабина", — уточнили в ведомстве.

В итоге пуля попала мужчине в правый плечевой сустав, отчего охотник скончался. Его тело было обнаружено в ходе поисков 11 сентября 2021 года.

Осужденный вину в совершении преступления не признал. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, полиция Кировграда направила в суд дело о незаконной охоте в Висимском заповеднике.