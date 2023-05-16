В Свердловской области создано управление по борьбе с киберпреступлениями

Полковник Евгений Полупанов возглавил Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий. Фото: предоставлено Валерием Горелых

В структуре подразделений свердловского гарнизона полиции появилось Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК). Ведомство ориентировано на борьбу с киберпреступлениями.

По информации руководителя пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерия Горелых, изменения произошли во исполнение Указа Президента РФ № 688 от 30 сентября 2022 года. Главная задача УБК — предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие преступлений и иных правонарушений, совершаемых с использованием интернет-ресурсов.

"Это то, чем ранее занимался небезызвестный отдел "К", личный состав которого вошел в новое подразделение. Теперь именно эта служба будет координировать деятельность всех оперативных подразделений гарнизона по противодействию фактам обмана людей", — рассказал Валерий Горелых.

Он также добавил, что начальник ГУ МВД РФ по Свердловской области генерал-лейтенант Александр Мешков назначил на должность руководителя УБК полковника полиции Евгения Полупанова.

Отметим, что из общего числа преступлений, которые за 4 месяца 2023 года совершены на территории Свердловской области, каждое восьмое связано с мошенническими действиями в отношении граждан при помощи IT-технологий. Общая сумма причиненного ущерба составляет более 670 млн рублей.

Досье Евгений Полупанов родился 25 октября 1981 года в Волгограде. В 2004 году окончил Волгоградский государственный университет. В Екатеринбурге работал экспертом-криминалистом в органах внутренних дел Ленинского РУВД. Долгое время работал в отделе "К", который возглавил в 2011 году. Имеет награды, в том числе медали "За отличие в охране общественного порядка", "За отличие в службе" III и II степени, "За доблесть в службе", "За боевое содружество".

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что мошенники вынудили пожилую свердловчанку перевести им более миллиона рублей и скрыться от родственников.

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