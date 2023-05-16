Президент России Владимир ПУТИН подписал указ о присвоении почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации» трем свердловским медикам: заведующим отделениями Свердловской областной клинической больницы № 1 (СОКБ № 1) Елене БОРЕЦКОЙ и Льву КАРДАПОЛЬЦЕВУ и городской больницы Асбеста Александру БОДУНОВУ. Медики награждены за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

Признание заслуг свердловских медиков формирует престиж профессии и способствует достижению приоритетной задачи национального проекта «Здравоохранение» по развитию кадрового ресурса медучреждений всех уровней.

На сегодня в СОКБ № 1 трудятся уже 17 медиков, имеющих звание «Заслуженный врач Российской Федерации».

– Здорово, что так высоко оценен труд наших уважаемых специалистов. Еще двум врачам присвоено, по сути, самое высокое звание в медицинской среде, что в очередной раз подчеркивает профессионализм команды, работающей в областной больнице, – отметил главный врач СОКБ № 1 Игорь Трофимов.

– Александр Бодунов за год проводит порядка тысячи операций, 80 процентов из которых с применением современных малоинвазивных методик. По его инициативе внедрена и активно применяется лазерная технология при лечении мочекаменной болезни. Несомненно, накопленный им опыт и постоянное самосовершенствование помогают вернуть к нормальной жизни болеющих урологическими недугами людей. Мы гордимся, что у нас в коллективе работают такие профессионалы. Особо радует, что заслуги нашего специалиста оценены на самом высоком уровне, – сказал главный врач городской больницы Асбеста Игорь Брагин.

Елена Борецкая Работает в отделении диализа СОКБ № 1 более 33 лет. Трудовой путь начала в должности врача-нефролога, освоила методы проведения гемодиализа, гемодиафильтрации и плазмафереза, совместно с врачами функциональной диагностики внедрила в регионе чрескожную диагностическую биопсию почки под УЗИ-контролем, чему в дальнейшем обучала других специалистов. В 2016 году назначена заведующей отделением диализа СОКБ № 1. Главный внештатный специалист Минздрава Свердловской области по оперативной нефрологии. Елена Борецкая. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Лев Кардапольцев Трудится в отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения СОКБ № 1 около 30 лет. Владеет диагностическими и лечебными методиками, применяемыми в отделении, которое он возглавляет с 2017 года. В 2009 году впервые в России Лев Кардапольцев совместно с детскими кардиохирургами СОКБ № 1 выполнил гибридные операции на сердце маловесным детям первых месяцев жизни с врожденными пороками. Главный внештатный специалист Минздрава Свердловской области по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению. Лев Кардапольцев. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Александр Бодунов Заведующий урологическим отделением горбольницы Асбеста, где работает с 1994 года. По его инициативе в медучреждение приобретено специальное оборудование для проведения трансуретральных операций. В 2006 году благодаря Александру Бодунову в Асбесте, в рамках губернаторской программы «Урологическое здоровье мужчин», открылся первый в Свердловской области экспресс-диагностический урологический кабинет. В 2011 году организовал и возглавил урологическое отделение. Награжден Почетной грамотой министра РФ, знаком «Отличник здравоохранения РФ». Александр Бодунов. Фото: департамент информполитики Свердловской области