Свердловчан приглашают принять участие в Национальной премии "Жить вместе"

Жители Свердловской области могут принять участие в четвертом сезоне национальной премии "Жить вместе". Проект направлен на поддержку людей, которые помогают и содействуют в решении общественного значимых задач.
К участию приглашаются общественные организации, волонтерские объединения, устойчивые сообщества, которые существуют не меньше трех лет. В этом году деятельность участников будет оцениваться в пяти номинациях:
- "Культура",
- "Память",
- "Церковь",
- "Милосердие",
- "Русские традиции".
Лауреатов оценит экспертное жюри, в его состав включены также победители прошлых лет. Заявки принимаются до 25 мая на сайте проекта. Грантовый фонд премии в 2023 году превышает 1,1 млн рублей.
В прошлом году заявки на участие направили из 80 регионов России более 1000 организаций.
В 2021 году в номинации "Среда" победу одержал проект "Социополис" свердловского фонда "Благое дело". В рамках инициативы для взрослых уральцев с ментальной инвалидностью в творческой мастерской были созданы рабочие места, авторы проекта также организовали комплексное сопровождение подопечных.
Ранее свердловчан пригласили принять участие в Международной премии #МЫВМЕСТЕ.