Свердловчан приглашают принять участие в Национальной премии "Жить вместе"

К участию приглашаются общественные организации, волонтерские объединения, устойчивые сообщества. Фото: Владимир Мартьянов

Жители Свердловской области могут принять участие в четвертом сезоне национальной премии "Жить вместе". Проект направлен на поддержку людей, которые помогают и содействуют в решении общественного значимых задач.

К участию приглашаются общественные организации, волонтерские объединения, устойчивые сообщества, которые существуют не меньше трех лет. В этом году деятельность участников будет оцениваться в пяти номинациях:

"Культура",

"Память",

"Церковь",

"Милосердие",

"Русские традиции".

Лауреатов оценит экспертное жюри, в его состав включены также победители прошлых лет. Заявки принимаются до 25 мая на сайте проекта. Грантовый фонд премии в 2023 году превышает 1,1 млн рублей.

В прошлом году заявки на участие направили из 80 регионов России более 1000 организаций.

В 2021 году в номинации "Среда" победу одержал проект "Социополис" свердловского фонда "Благое дело". В рамках инициативы для взрослых уральцев с ментальной инвалидностью в творческой мастерской были созданы рабочие места, авторы проекта также организовали комплексное сопровождение подопечных.

Ранее свердловчан пригласили принять участие в Международной премии #МЫВМЕСТЕ.