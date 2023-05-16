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Общество
16 мая 2023, 17:46

Свердловчан приглашают принять участие в Национальной премии "Жить вместе"

Заявки принимаются в 5 номинациях

К участию приглашаются общественные организации, волонтерские объединения, устойчивые сообщества. Фото: Владимир Мартьянов

Жители Свердловской области могут принять участие в четвертом сезоне национальной премии "Жить вместе". Проект направлен на поддержку людей, которые помогают и содействуют в решении общественного значимых задач.

К участию приглашаются общественные организации, волонтерские объединения, устойчивые сообщества, которые существуют не меньше трех лет. В этом году деятельность участников будет оцениваться в пяти номинациях:

  • "Культура",
  • "Память",
  • "Церковь", 
  • "Милосердие",   
  • "Русские традиции".

Лауреатов оценит экспертное жюри, в его состав включены также победители прошлых лет. Заявки принимаются до 25 мая на сайте проекта. Грантовый фонд премии в 2023 году превышает 1,1 млн рублей.

В прошлом году заявки на участие направили из 80 регионов России более 1000 организаций.

В 2021 году в номинации "Среда" победу одержал проект "Социополис" свердловского фонда "Благое дело". В рамках инициативы для взрослых уральцев с ментальной инвалидностью в творческой мастерской были созданы рабочие места, авторы проекта также организовали комплексное сопровождение подопечных.

Ранее свердловчан пригласили принять участие в Международной премии #МЫВМЕСТЕ. 

Областная газета Свердловской области

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