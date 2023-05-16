Продлен срок приема заявок на Международную премию #МЫВМЕСТЕ

Фото со страницы ВКонтакте Международная Премия #МЫВМЕСТЕ

Такое решение принял оргкомитет. В этом году заявочная кампания премии стартовала 18 февраля и должна была завершиться 15 мая, но срок окончания перенесли на 31 мая. От Свердловской области заявки подали уже больше 1000 претендентов. В этот раз победители получат до 3 млн рублей, а общий грантовый фонд премии составит 90 млн рублей.

Международная премия #МЫВМЕСТЕ учреждена в 2020 году по поручению Президента Владимира Путина в рамках федерального проекта «Социальная активность» нацпроекта «Образование». Ее цель – поддержка общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни. Проекты на премию принимаются по трекам «Волонтеры и НКО», «Бизнес», «Медиа» и «We arе together».

Подать заявку на соискание премии можно на сайте премия.мывместе.рф. После проведения технической экспертизы и регионального этапа оценки проектов будет сформирован список авторов, которые с 1 августа по 29 сентября представят свои инициативы на окружных форумах добровольцев #МЫВМЕСТЕ. Кроме того, участники получат возможность пройти специальную образовательную программу и еще до защиты улучшить свои проекты благодаря советам федеральных экспертов.

В 2022 году на премию поступило более 30 тысяч заявок из всех регионов России. Церемония награждения прошла на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, лауреатов поздравил Президент РФ Владимир Путин. Второе место в категории «Волонтеры» в номинации «Большая перемена» заняла школьница из поселка Зайково Ирбитского района Софья Мясникова. Юная свердловчанка создала волонтерский отряд «Инициатива», участники которого проводят экологические мастер-классы, акции и квесты, сортируют отходы и отправляют на переработку, организуют мероприятия по очистке территорий и озеленению.

В 2021 году в числе победителей премии были сразу две представительницы Свердловской области: в треке «Волонтеры и НКО» в номинации «Страна возможностей» третье место занял проект «Мотивирующие цифровые уроки в школах России на основе научно-популярных и документальных фильмов». Автор программы – Татьяна Третьякова. В треке «Медиа» в номинации «Социальные медиа» второе место заняла Юлия Отрощенко со своим проектом «История особенной красоты» (рассказ о людях с нестандартной внешностью и физическими особенностями).

В этом году на получение премии от Свердловской области уже подано более 1000 заявок.

Защита проектов будет проходить в финале конкурса в Москве. По итогам призеры премии смогут получить гранты в размере до 3 млн рублей на реализацию своей инициативы, поддержку со стороны партнеров и федерального Правительства, возможность тиражировать проект на другие регионы, а также бесплатно путешествовать по России вместе со своими командами.

Отметим, что учредителем премии является Федеральное агентство по делам молодежи, организатором – Ассоциация волонтерских центров. А в оргкомитет престижного конкурса входят первый заместитель Руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко и заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.