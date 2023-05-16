Межведомственное совещание по вопросам профилактики терроризма состоялось в Свердловской области

По результатам совещания были выработаны меры, направленные на информирование жителей о работе органов власти и силовых структур. Фото: пресс-служба УФСБ РФ по Свердловской области

Совещание по вопросам организации информирования населения о мерах по борьбе и профилактике терроризма прошло в Екатеринбурге. Заседание возглавил руководитель оперативного штаба региона и начальник УФСБ РФ по Свердловской области Игорь Николаев.

Участниками совещания стали полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, заместитель губернатора Свердловской области Азат Салихов, официальный представитель Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрей Пржездомский, члены антитеррористической комиссии и оперативного штаба, а также сотрудники силовых ведомств, руководители пресс-служб органов государственной власти, сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Свердловской области.

Полпред Владимир Якушев отметил, что в УрФО создана эффективная система по противодействию террористической и экстремистской деятельности: налажено взаимодействие оперативных служб, работающих на опережение ситуации. Полная безопасность деятельности обеспечивается в повседневной жизни и в случае проведения массовых мероприятий.

Начальник регионального УФСБ Игорь Николаев отметил, что успешное решение вопросов безопасности в Свердловской области зависит от скоординированной работы оперативного штаба и антитеррористической комиссии. Он добавил, что население о пресечении преступлений террористического характера необходимо информировать, применяя единый подход.

Заместитель губернатора Свердловской области Азат Салихов отметил, что особое внимание в работе органов госвласти уделяется предупреждению распространения деструктивной идеологии, особенно среди молодежи. В регионе с каждым годом повышается уровень работы государственных и общественных организаций, принимающих участие в формировании информационной культуры среди подростков и молодежи.

Работа по профилактике терроризма ведется также среди лиц, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Официальный представитель НАК Андрей Пржездомский подчеркнул, что в рамках контртеррористических мероприятий население необходимо оперативно информировать и не допускать среди граждан распространения недостоверных сведений, панических настроений, террористической идеологии, направленной на радикализацию подростков и молодежи.

По результатам совещания были выработаны меры, которые направлены на информирование жителей о работе органов власти и силовых структур в сфере профилактики и пресечения террористических преступлений.

Напомним, ранее Владимир Путин подписал закон, который ужесточает наказание за госизмену и ответственность за терроризм.