Денежные призы на реализацию проектов впервые получат финалисты форума "Сильные идеи для нового времени"

Заявки на участие в форуме принимаются на крауд-платформе до 21 мая 2023 года. Фото: Валерия Белякова

Топ-10 финалистов форума "Сильные идеи для нового времени" получат по 5 миллионов рублей на реализацию собственных проектов. Еще по миллиону рублей — следующие топ-50. Общий призовой фонд форума, организаторами которого выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Росконгресс, составит 100 миллионов рублей, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

В оргкомитете форума отметили, что решение об оказании финансовой поддержки впервые принято в этом году. Организаторы рассчитывают, что средства участниками будут направлены на реализацию проектов, которые внесут вклад в развитие России. Заявки принимаются на крауд-платформе форума "Сильные идеи для нового времени" до 21 мая 2023 года.

"Жители нашей Свердловской области традиционно ежегодно активно выступают инициаторами ярких идей в рамках форума АСИ. В прошлом году было 319 предложений. Финансирование самых интересных проектов позволит очень быстро воплотить их в жизнь, а также стимулирует приток новых участников форума", — отметил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Мероприятие пройдет 28–29 июня. Идеи, которые участники направят через крауд-платформу, оценит экспертное сообщество АСИ. Им предстоит отобрать топ-1000, а затем топ-200 идей, после чего будет определен топ-100 инициатив. В итоге 10 лучших идей представят на форуме Президенту России Владимиру Путину в очном формате.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева в ноябре 2021 года подписали в Екатеринбурге соглашение, касающееся дальнейших позитивных преобразований в регионе.

Напомним, в Екатеринбурге проходит финансовый форум "Финмаркет", в нем участвуют более 2,5 тысяч человек из 65 регионов России.