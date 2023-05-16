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16 мая 2023, 21:12

В Свердловской и Тюменской областях пресечена деятельность 8 диверсионно-разведывательных групп

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Всего в Свердловской и Тюменской областях было задержано 20 человек. Фото: Алексей Кунилов

Незаконная деятельность восьми диверсионно-разведывательных групп пресечена в Свердловской и Тюменской областях с начала 2022 года. Работа была проведена свердловским УФСБ совместно с органами безопасности Уральского федерального округа и УФСБ по Центральному военному округу.

Члены преступных групп планировали совершить диверсии и террористические акты на территории двух областей.

"Целью диверсантов были объекты критической инфраструктуры, оборонно-промышленного комплекса, здания органов власти и военных комиссариатов", — сообщила представитель свердловского УФСБ в эфире телеканала "Россия-Урал".

Всего было задержано 20 человек, возбуждены и расследуются 13 уголовных дел, уточнили в Федеральной службе безопасности.

Напомним, сегодня в Свердловской области прошло межведомственное совещание по вопросам профилактики терроризма.

Областная газета Свердловской области

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