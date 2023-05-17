За сутки в Свердловской области потушено 11 лесных пожаров

За сутки ликвидированы крупные возгорания в Пышминском районе, Артемовском городском округе, Сухом Логу, Верхотурском районе, Березовском городском округе. Фото: Павел Ворожцов

За прошедшие сутки в Свердловской области специалисты потушили 11 лесных пожаров на общей площади более 5,7 тыс. га. Угрозы населенным пунктам нет.

По данным департамента информационной политики региона, ликвидированы крупные возгорания в Пышминском районе (5,3 тыс. га), в Артемовском городском округе (195 га), в Сухом Логу (140 га), в Верхотурском районе (80 га), в Березовском городском округе (23 га).

По данным на 9:00 17 мая, непотушенными остаются 25 природных пожаров, из них 11 локализованы и не распространяются. Угрозы населенным пунктам нет.

Задействованные накануне в тушении пожаров 7 спецбортов авиации сбросили 635 тонн воды на очаги возгораний в регионе.

С помощью видеокамер, авиации и спутника специалисты Авиалесоохраны и лесничеств продолжают контролировать пожарную ситуацию в лесах Свердловской области. Им удается оперативно ликвидировать возгорания. Также работают наземные группы патрулирования.

Отметим, что на всей территории Свердловской области продолжает действовать особый противопожарный режим. За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрен административный штраф для граждан до 60 тысяч рублей, для юридических лиц — до 2 миллионов рублей.

В случае обнаружения возгорания необходимо сообщить о нем по бесплатному телефону лесной охраны 8 800 100 94 00, по единому номеру экстренных служб 112 или передать фотографию дыма или огня с помощью мобильного приложения "Берегите лес".

Напомним, Евгений Куйвашев и Александр Куренков поблагодарили пожарных за работу в Сосьве.

Еще по теме: