Семьи военнослужащих ЦВО передали гуманитарную помощь для погорельцев Сосьвы

Помощь погорельцам собрали военнослужащие железнодорожной бригады и их близкие. Фото: пресс-служба ЦВО

Военнослужащие железнодорожной бригады Центрального военного округа (ЦВО) и члены их семей организовали сбор гуманитарной помощи. Ее передали семьям с детьми, которые пострадали при пожаре в Сосьве.

В наборы вошли товары первой необходимости, бытовая химия, одежда, детские коляски, игрушки, канцелярские товары, книги. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

Напомним, ранее благотворители привезли бытовую технику жителям пострадавших от огня поселков Свердловской области.

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