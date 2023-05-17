Семьи военнослужащих ЦВО передали гуманитарную помощь для погорельцев Сосьвы

Военнослужащие железнодорожной бригады Центрального военного округа (ЦВО) и члены их семей организовали сбор гуманитарной помощи. Ее передали семьям с детьми, которые пострадали при пожаре в Сосьве.
В наборы вошли товары первой необходимости, бытовая химия, одежда, детские коляски, игрушки, канцелярские товары, книги. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.
Напомним, ранее благотворители привезли бытовую технику жителям пострадавших от огня поселков Свердловской области.
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