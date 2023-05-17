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Общество
17 мая 2023, 10:03

Участок трассы Пермь — Екатеринбург перекроют до осени 2024 года

  Олеся Касперович
Движение организовано через съезды транспортной развязки

Проектом капремонта на автодороге Р-242 предусмотрено расширение проезжей части до 4 полос и увеличение грузоподъемности сооружений до современных нормативных нагрузок. Фото: Полина Зиновьева

На автодороге Р-242 Пермь — Екатеринбург с сегодняшнего дня изменится схема движения. С 316-го км по 317-й км трассы, что в районе Ревды, будут проводить капремонт путепровода.

Как сообщает пресс-служба ФКУ "Уралуправтодор", меняется схема движения: прямой проезд будет закрыт в оба направления, движение организовано через съезды транспортной развязки по круговому движению. Работы продлятся до осени 2024 года.

"Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также учитывать информацию при планировании своего маршрута", — говорится в сообщении учреждения.

В результате капремонта проезжая часть будет расширена до четырех полос, до современных нормативов увеличится грузоподъемность расположенных на дороге сооружений.

Напомним, изначально движение через путепровод планировали закрыть 11 мая, но это могло привести к пробкам на федеральной трассе, поскольку радиусы поворотов не соответствовали нормативам. За неделю недостатки были устранены.

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Областная газета Свердловской области

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