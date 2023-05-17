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Общество
17 мая 2023, 12:03

В Екатеринбурге открывается выставка-посвящение Владиславу Крапивину

  Олеся Касперович
Выставка будет работать до конца 2023 года

В рамках выставочного проекта будут проходить мастер-классы по литературному и изобразительному творчеству, встречи с уральскими писателями, кинопоказы. Фото: Галина Соловьева

Экспозиция "Дорогами командора", посвященная творчеству уральского писателя Владислава Крапивина, откроется в филиале Свердловского областного краеведческого музея "Дом Агафуровых" 20 мая. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Выставка "Дорогами командора" оформлена в шести тематических залах старинного особняка. Здесь представлено военное детство Крапивина в Тюмени, студенческая юность на факультете журналистики, а также деятельность детского отряда "Каравелла". Посетители познакомятся и с фантастическими мирами его произведений.

"Посетители увидят, сколько замечательных людей притягивал Владислав Петрович, каким было то время, когда он активно творил и руководил отрядом "Каравелла". Время, когда заново открывался журнал "Уральский следопыт", когда появился факультет журналистики в Уральском университете, зарождался фестиваль фантастики "Аэлита", когда в сухопутном Свердловске осуществилась мечта о море…", — рассказали организаторы выставки в музее.

В рамках выставочного проекта будут проходить мастер-классы по литературному и изобразительному творчеству, встречи с уральскими писателями, кинопоказы. Экспозиция будет открыта до конца 2023 года.

Добавим, что проект "Дорогами командора" войдет в число памятных мероприятий в честь 85-летия писателя, которые проводятся в регионе в 2023 году по поручению губернатора Евгения Куйвашева.

Напомним, в Екатеринбурге начались съемки анимационного документального фильма о Владиславе Крапивине.

Областная газета Свердловской области

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