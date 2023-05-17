Свердловская область присоединилась к акции "Измерь давление — позаботься о будущем!"

Важно регулярно измерять свое артериальное давление, так как у гипертонии нет ярко выраженных симптомов. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области

Во Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией, который проходит 17 мая, Свердловская область присоединилась ко Всероссийской акции "Измерь давление — позаботься о будущем!".

По информации пресс-службы министерства здравоохранения Свердловской области, зафиксировано "омоложение" сердечно-сосудистых заболеваний среди трудоспособного населения региона. Поэтому цели акции актуальны сегодня как никогда: информировать жителей об этой проблеме и определить тех, кто уже находится в зоне риска.

"Наши студенты и волонтеры-медики во время выездов проекта "Добро в село" рассказывают пациентам о факторах, способствующих повышению артериального давления. Многие пожилые люди не задумываются, что малоподвижный образ жизни и нерациональное питание могут спровоцировать болезнь. Гипертония и сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему лидируют среди причин смертности пациентов нетрудоспособного возраста. Лучшая профилактика — своевременный контроль за самочувствием и коррекция терапии", — отметила директор Свердловского областного медицинского колледжа (СОМК) Ирина Левина.

Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" в регионе идет системная работа по профилактике таких недугов. По итогам обследования, которое проходило среди 5 тысяч молодых свердловчан в 2022 году, повышенный уровень артериального давления был выявлен у более чем 19% юношей и 13% девушек. Своевременное выявление заболевания позволило многим стабилизировать состояние — под присмотром врачей был скорректирован их режим дня и питания.

Кроме того, за четыре месяца 2023 года на кардиопостах, организованных волонтерами СОМК для жителей отдаленных и малонаселенных сельских территорий, было измерено артериальное давление у более чем 1000 человек. В результате у 32% обследованных выявлено повышенное давление. Для профилактики гипертонии активисты во время выездов провели 21 Школу здоровья и 30 мастер-классов "Знай и контролируй свое артериальное давление".

Медики напоминают, что у гипертонии нет явных симптомов, кроме высокого артериального давления. Она поражает жизненно важные органы, что может привести к тяжелым последствиям для организма (от инсульта до тромбофлебита).

Ранее мастер-класс по скандинавской ходьбе провели для сельчан медики Центра здоровья Ирбитской ЦГБ.