На конкурс туристических проектов "Уральские каникулы" свердловчане заявили почти 300 идей

Свердловской области нужна новая туристическая инфраструктура, новые точки притяжения. Фото: Павел Ворожцов

На региональный конкурс "Уральские каникулы" жители 64 муниципалитетов Среднего Урала предложили 294 концепции туристических проектов. Авторы лучших идей станут участниками акселератора, который пройдет в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

"Конкурс "Уральские каникулы" — это профессиональная платформа по развитию внутреннего туризма. Нам нужна новая туристическая инфраструктура, нужны новые точки притяжения и нужны люди на местах, готовые обучаться и реализовывать туристические проекты при поддержке государства и институтов развития", — приводит слова заместителя губернатора Свердловской области Дмитрия Ионина департамент информационной политики региона.

Концепции развития туристических территорий принимались на конкурс по 3 направлениям: "Инфраструктура и развитие территории" (131 заявка), "Туристические маршруты и услуги" (88 заявок), "Событийные мероприятия и сценарии отдыха" (75 заявок).

По мнению генерального директора управляющей компании туристско-рекреационными кластерами Свердловской области Леонида Гункевича, многих заявителей вдохновил пример гастрономического фестиваля "Переборщи". За 8 выходных дней его посетили 15 000 человек.

В этом году подано несколько десятков идей по организации гастрономических мероприятий. В их числе — фестиваль "Квашня" в селе Квашнинское, фестиваль "МотоVКусно" в Талице.

"Запрос "хлеба и зрелищ" будет всегда. Мы рады, что в этом году появились участники, готовые удовлетворить этот спрос: создавать классные мероприятия, фестивали, которые станут якорями и визитными карточками этих территорий", — отметил Леонид Гункевич.

Среди идей новых туристических маршрутов — разработка урало-сибирской тропы, которая пройдет по старой промышленной инфраструктуре Разгуляевского рудника и объединит природные достопримечательности в Каменске-Уральском.

Сейчас участников конкурса ждут очные встречи с организаторами на территории муниципалитетов. Чтобы попасть в акселератор, необходимо подготовить презентацию проекта и пройти стратегическую сессию по созданию муниципальной команды.

Самые жизнеспособные идеи будут разобраны на обучающем акселераторе, который продлится с 5 июня по 30 сентября 2023 года. Награждение победителей запланировано на декабрь.

Конкурс "Уральские каникулы" — акселерационная программа, которая помогает получить знания для создания популярных и экономически состоятельных турпродуктов. В 2022 было подано 256 заявок из 88 муниципальных образований. В обучающий модуль попали 74 проекта.

Ранее "Областная газета" писала, что на конкурс развития туристической инфраструктуры с господдержкой свердловчане направили 151 заявку.

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