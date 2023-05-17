Более 160 компаний уже подтвердили свое участие в строительной выставке 100+ TechnoBuild — 2023

Ключевыми направлениями деловой программы этого года станут проектирование, строительство и эксплуатация зданий и сооружений, энергоэффективность и безопасность объектов Фото: Полина Зиновьева

Форум и выставка 100+ TechnoBuild пройдет в Екатеринбурге с 3 по 6 октября 2023 года. Планируется привлечь 400 экспонентов, 160 из которых уже подтвердили свое участие.

"Суммарно они забронировали порядка 65% выставочной площади в трех павильонах МВЦ "Екатеринбург-Экспо". Самый большой кластер собирается в направлении "Производство строительных материалов, технологий и оборудования". Это 60 организаций на текущий момент", — сообщает пресс-служба выставки и форума 100+ TechnoBuild.

Среди компаний, подтвердивших участие, Knauf, Российская стекольная компания, Щербинский лифтостроительный завод, METEOR Lift, ЕВРАЗ, ТМК. Из девелоперов — "Кортрос", "Брусника", "УГМК-Застройщик", "Эталон" и другие. В сфере цифровых технологий уже заявлено 27 организаций.

Организаторы отмечают, что ключевыми направлениями деловой программы этого года станут проектирование, строительство и эксплуатация зданий и сооружений, энергоэффективность и безопасность объектов. Новым направлением станет электроснабжение и освещение. К участию планируется привлечь около 50 производителей электротехнической продукции и светового оборудования.

Расширится направление по дизайну интерьеров, которое появилось в прошлом году. Оно включит двухдневный форум, где будут представлены авторские интерьеры известных уральских дизайнеров. Так, сообщество "Мастера Екатеринбурга" оформит экспозицию "Территория идеального ремонта", на которой покажет современные решения в ремонте и отделке.

Также развитие получит Форум комфортной городской среды. Кластер традиционно будет построен в виде городского парка с живыми деревьями, детскими и спортивными площадками, местами отдыха и аллеями.

Напомним, в этом году форум и выставка 100+ TechnoBuild пройдет в десятый раз. В прошлом году мероприятие посетили 19 тысяч человек.

Напомним, "Строительство человечности" станет темой Международного форума и выставки 100+ TechnoBuild — 2023 в Екатеринбурге.