Нейросеть «оживит» Ленина, Бажова, Де Геннина и Мамина-Сибиряка на заводских стенах

Фото: МТС

МТС совместно с Сысертским заводом-музеем с помощью нейросети создала видеоэкспозицию о развитии и разрушении старинного завода. Трехминутные видеоролики с участием исторических личностей и живыми свидетелями будутпроецироваться на стенах бывшего мартеновского цеха.

Технология «оживления» познакомит посетителей с реальными высказываниями основателя Сысертского завода Вилима Геннина, немецкого ученого-естествознателя Петра Симона Палласа, писателей Дмитрия Мамина-Сибиряка и Павла Бажова, Константина Егорова - участника Уральской экспедиции Д. И. Менделеева, революционера Владимира Ленина.

Фото: МТС

Пятнадцать роликов созданы с помощью конструктора нейронных сетей. В специальную программу загружаются фотографии исторических личностей, нейросеть анимирует их мимические мышцы. В результате создается эффект видеосъёмки живого человека. Он моргает глазами, шевелит губами, меняет наклон головы. После чего дикторы озвучивают этих героев, синхронизируя звуки с движением губ.

Фото: МТС

Увидеть экспозицию можно в составе экскурсионной группы по Сысертскому заводу.

«Компания МТС с 2020 года поддерживает научно-технические и цифровые инициативы по сохранению исторической памяти старого Сысертского чугунолитейного, железоделательного завода, а также формированию современного интерактивного музейного комплекса, креативного кластера, интересного школьникам и молодежи. Проект «Сысертский завод-музей» за несколько лет стали называть – народным. Он создаётся руками местных энтузиастов и волонтёров из различных городов, при поддержке бизнеса», - рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Фото: МТС

Со времени открытия сысертским краеведом Александром Савичевым, завода-музея, его экспозицию увидело около 7000 человек. В этом году на территории завода «восстановлены» 7 механизмов 19 века «заводских махин», с помощью технологий дополненной реальности. Сысертский заводской музей – единственный на Урале, где механизмы можно увидеть на своих же местах и в тех же размерах с помощью современных технологий. Оригиналы этих механизмов были утрачены в начале 20 века.