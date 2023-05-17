Темы дня

Общество
17 мая 2023, 13:57

Нейросеть «оживит» Ленина, Бажова, Де Геннина и Мамина-Сибиряка на заводских стенах

Фото: МТС

Фото: МТС

МТС совместно с Сысертским заводом-музеем с помощью нейросети создала видеоэкспозицию о развитии и разрушении старинного завода. Трехминутные видеоролики с участием исторических личностей и живыми свидетелями будутпроецироваться на стенах бывшего мартеновского цеха.

Технология «оживления» познакомит посетителей с реальными высказываниями основателя Сысертского завода Вилима  Геннина, немецкого ученого-естествознателя Петра Симона Палласа, писателей Дмитрия Мамина-Сибиряка и Павла Бажова, Константина Егорова - участника Уральской экспедиции Д. И. Менделеева, революционера Владимира Ленина.

Фото: МТС

Пятнадцать роликов созданы с помощью конструктора нейронных сетей. В специальную программу загружаются фотографии исторических личностей, нейросеть анимирует их мимические мышцы. В результате создается эффект видеосъёмки живого человека. Он моргает глазами, шевелит губами, меняет наклон головы. После чего дикторы озвучивают этих героев, синхронизируя звуки с движением губ.

Фото: МТС

Увидеть экспозицию можно в составе экскурсионной группы по Сысертскому заводу.

«Компания МТС с 2020 года поддерживает научно-технические и цифровые инициативы по сохранению исторической памяти старого Сысертского чугунолитейного, железоделательного завода, а также формированию современного интерактивного музейного комплекса, креативного кластера, интересного школьникам и молодежи. Проект «Сысертский завод-музей» за несколько лет стали называть – народным. Он создаётся руками местных энтузиастов и волонтёров из различных городов, при поддержке бизнеса», - рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Фото: МТС

Со времени открытия сысертским краеведом Александром Савичевым, завода-музея, его экспозицию увидело около 7000 человек. В этом году на территории завода «восстановлены» 7 механизмов 19 века «заводских махин», с помощью технологий дополненной реальности. Сысертский заводской музей – единственный на Урале, где механизмы можно увидеть на своих же местах и в тех же размерах с помощью современных технологий. Оригиналы этих механизмов были утрачены в начале 20 века.

Областная газета Свердловской области
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
17.05.2023, 14:02 / Общество
Более 160 компаний уже подтвердили свое участие в строительной выставке 100+ TechnoBuild — 2023
17.05.2023, 13:37 / Общество
На конкурс туристических проектов "Уральские каникулы" свердловчане заявили почти 300 идей
17.05.2023, 13:05 / Общество
В благоустроенном по нацпроекту парке Богдановича высадили 400 деревьев и кустарников
17.05.2023, 12:55 / Общество
Свердловская область присоединилась к акции "Измерь давление — позаботься о будущем!"
17.05.2023, 12:20 / Общество
На Среднем Урале объем поставок медицинских изделий и оборудования вырос в 2 раза