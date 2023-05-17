Свердловские студенты разработают проектные решения для скоростной трассы Москва — Казань — Екатеринбург

Скоростная трасса М-12 объединит крупнейшие центры экономического роста Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов. Фото: Полина Зиновьева

В Свердловской области стартовал студенческий хакатон "Шелковый путь", который проводит Управление государственной экспертизы Свердловской области. Студенты-архитекторы и инженеры предложат проектные решения для скоростной трассы Казань — Екатеринбург.

Вместе с наставниками 16 студентов Уральского государственного архитектурно-художественного университета и Института строительства и архитектуры УрФУ в течение 11 недель разработают концепции по 4 направлениям:

транспортная инфраструктура будущего,

инженерная инфраструктура будущего,

арт-объект/точка тяготения,

рекреационное решение будущего (туристическое направление).

Все проекты будут связаны с участком скоростной трассы М-12, которая пройдет по территории региона. Строительство крупного объекта транспортной инфраструктуры поддерживает губернатор Евгений Куйвашев. Ранее он отмечал, что трасса улучшит транспортную доступность территорий, поможет развивать сопутствующую инфраструктуру, позволит создать новые рабочие места и точки притяжения для путешественников, что даст синергетический эффект для экономики и промышленности региона, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Организаторы хакатона "Шелковый путь" запросили у госкомпании "Автодор" необходимую для разработки студенческих проектов информацию.

Экспертное жюри будет оценивать работы с точки зрения инвестиционной привлекательности для региона, коммерческого потенциала, уровня визуализации и других параметров. Экспертами выступят руководители организаций стройкомплекса и представители профильных министерств.

Группа победителей будет определена на специальной сессии строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild.

Напомним, платная скоростная трасса объединит крупнейшие центры экономического роста Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов. Автомобилисты в 2 раза сократят время поездки между городами. Протяженность участка по Свердловской области составит 43 километра. В районе Ачита новая четрехполосная дорога вольется в бесплатную федеральную трассу Пермь — Екатеринбург.

В феврале 2023 года Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию анонсировал, что трасса М-12 Москва — Казань — Екатеринбург в перспективе будет протянута до Владивостока для выстраивания новых внешнеэкономических связей и логистических коридоров. Организаторы хакатона использовали такую возможность для поиска уникальных новаторских решений, которые помогут развитию инфраструктуры скоростной трассы на территории Свердловской области.

Конкурс приурочен к объявленному Президентом России Году педагога и наставника. Учебный центр Управления государственной экспертизы Свердловской области также объявил о старте специальной образовательной программы "Строим будущее", целью которой является передача знаний и опыта студентам вузов строительных специальностей.

Ранее "Областная газета" писала, что капитальный ремонт трассы Нижняя Тура — Качканар идет опережающими темпами.

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