Владимир Путин поручил до начала холодов обеспечить жильем пострадавших от пожаров уральцев

Президент России Владимир Путин поручил принять меры по обеспечению жильем граждан в Свердловской и Курганской областях, пострадавших от природных пожаров.
Решение вопроса возложено на органы исполнительной власти. Новое жилье погорельцам необходимо предоставить до начала отопительного сезона. Доклад о выполнении глава государства ждет 1 сентября, отмечено в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.
В конце апреля в Свердловской области от крупных природных пожаров пострадали поселки Сосьва и Таежный, где сгорели больше 100 домов. Сейчас в населенных пунктах ведется восстановление инфраструктуры.
Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава МЧС РФ Александр Куренков встретились с жителями поселков Таежный и Сосьва, обсудив их восстановление.
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