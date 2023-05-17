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17 мая 2023, 16:08

Владимир Путин поручил до начала холодов обеспечить жильем пострадавших от пожаров уральцев

Владимир Путин

Президент поручил обеспечить жильем свердловских погорельцев до начала отопительного сезона. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин поручил принять меры по обеспечению жильем граждан в Свердловской и Курганской областях, пострадавших от природных пожаров.

Решение вопроса возложено на органы исполнительной власти. Новое жилье погорельцам необходимо предоставить до начала отопительного сезона. Доклад о выполнении глава государства ждет 1 сентября, отмечено в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля. 

В конце апреля в Свердловской области от крупных природных пожаров пострадали поселки Сосьва и Таежный, где сгорели больше 100 домов. Сейчас в населенных пунктах ведется восстановление инфраструктуры.

Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава МЧС РФ Александр Куренков встретились с жителями поселков Таежный и Сосьва, обсудив их восстановление.

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Областная газета Свердловской области

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