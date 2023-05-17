В Екатеринбурге археологи ищут второго Шигирского идола

Археологи рассчитывают найти при раскопках некие сакральные предметы из дерева типа Шигирского идола. Фото: Алексей Кунилов

Ученые Института истории и археологии УрО РАН начали проводить раскопки на Карасьеозерском торфянике в Новокольцовском микрорайоне. В этом году исследовательские работы пройдут на территории около 11 тысяч квадратных метров.

"Часть памятника уходит в торф, который сохраняет изделия из дерева. Вполне возможно, мы обнаружим на раскопках некие сакральные предметы из дерева типа Шигирского идола", — рассказал на пресс-конференции в Екатеринбурге старший научный сотрудник группы охранных археологических исследований Института истории и археологии УрО РАН Сергей Чаиркин.

По его словам, на месте торфяника раньше находилось озеро с островами, на которых жили люди. Уральские археологи в 2020 году на участке неподалеку уже находили керамику эпохи неолита и поздней "бронзы". А в этом году — изделия из железа: наконечник дротика и предмет неизвестного назначения, который мог быть сакральным. В одном из разведывательных шурфов также было найдено деревянное весло эпохи неолита.

Большой Шигирский идол был найден 5 февраля 1890 года на Втором Курьинском прииске Шигирского торфяника во время добычи золота. 10 крупных лиственничных обломков были обнаружены на глубине 4 метров. Это самая древняя деревянная скульптура — ее возраст около 11 000 лет. Увидеть ее можно вМузее истории и археологии Урала.

Напомним, День Большого Шигирского идола в Екатеринбурге отмечают 5 февраля.

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