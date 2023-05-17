Свердловские власти распределили средства субсидии на обустройство туристического центра Екатеринбурга

В 2023 году в центре Екатеринбурга будут созданы новые достопримечательности. Фото: Алексей Кунилов

Правительство Свердловской области распределило средства федеральной субсидии на обустройство туристического центра Екатеринбурга, которую выделили по заявке губернатора Евгения Куйвашева, сообщает департамент информационной политики региона.

Заявка победила во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода центра города в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Благодаря чему регион получил федеральное финансирование, средства решено направить на создание в Екатеринбурге новых достопримечательностей и средств навигации. Они появятся уже в этом году.

В частности, в историческом центре Екатеринбурга будет обустроены дополнительные пространства для отдыха, инфраструктура для людей с ограниченными возможностями здоровья, созданы новые арт-объекты. При этом все новые туристические объекты будет объединять единый дизайн-код, учитывающий культурное наследие города.

Туристский код подразумевает создание в городе отдельных пространств, которые наполнены привлекательным для посещения туристами объектами и локациями. Они связаны общей концепцией, навигацией и оформлены в едином стиле.

На благоустройство исторических кварталов направят 237,1 миллиона рублей:

219,5 млн рублей — средства федерального бюджета,

16,5 млн рублей — средства областного бюджета,

1,1 млн рублей — средства муниципалитета.

Планируется привлечение внебюджетных источников финансирования.

"Принятие постановления позволяет направить деньги Екатеринбургу на обустройство исторического центра города к 300-летию, все работы должны быть завершены в этом году", — рассказала директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.

В 2023 году на федеральном уровне были одобрены три заявки губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, которые он подал на развитие туристической инфраструктуры. Всего в регион поступит 589,7 миллиона рублей, из которых 332 млн рублей направят на реализацию проектов по созданию инфраструктуры туризма в Свердловской области. Предприниматели получат от 3 до 10 миллионов рублей. Также еще 37,9 млн рублей предназначаются для проведения фестиваля "Уральская ночь музыки".

Напомним, на конкурс туристических проектов "Уральские каникулы" свердловчане заявили почти 300 идей.

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