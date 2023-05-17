В Атиге запущена новая ветка газопровода, построенная в рамках президентской программы по социальной газификации

Новая ветка газопровода в Атиге позволит подключиться к газораспределительным сетям жильцам 229 индивидуальных домовладений. Фото: Павел Ворожцов

Протяженность нового газопровода, который сегодня был запущен в поселке Атиг Нижнесергинского муниципального района, составила 10 км. Ветка построена в рамках президентской программы по социальной газификации. По решению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на реализацию этого проекта из бюджета региона было выделено 27 миллионов рублей.

Новая ветка газопровода позволит подключиться к газораспределительным сетям жильцам 229 индивидуальных домовладений, в которых проживают 362 человека. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, в Нижнесергинском районе несколько населенных пунктов полностью газифицированы.

"Газификация района идет хорошими темпами, в том числе благодаря активности жителей, которые подают заявки на газификацию. Уверен, что к 2030 году этот район нашей области будет полностью газифицирован", — рассказал Николай Смирнов.

С 2018 в Атиге за счет средств областного и местного бюджетов в рамках государственной программы построено 4 объекта газораспределительной сети общей протяженностью около 30 км.

Напомним, по инициативе Евгения Куйвашева в Свердловской области введен расширенный пакет мер социальной поддержки по социальной газификации. В зависимости от имущественного положения свердловчан сумма может составлять от 100 до 250 тысяч рублей. Субсидии предоставляются многодетным, малоимущим семьям и одиноким людям, бюджетникам, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий. Компенсацией можно покрыть до 90% затрат на подключение дома к газопроводу. Увеличен перечень работ и оборудования, на которые распространяются субсидии.

12 мая на заседании регионального штаба по развитию газификации и газоснабжению Свердловской области Евгений Куйвашев поручил главам муниципалитетов усилить информирование жителей о доступных им льготах по газификации. По его словам, льготы для уральцев должны стать максимально доступными. В соответствии с поручением губернатора будет откорректирован перечень тех, кто может претендовать на компенсацию за подключение газа, которая составляет до 170 или до 250 тысяч рублей в зависимости от категории.

Президентская программа социальной газификации предусматривает бесплатное подведение газопровода до границ земельного участка жителей в уже газифицированных населенных пунктах. По ряду показателей региональной программы газификации Свердловская область входит в пятерку лидеров. Так, по созданной технической возможности — в тройке, а по исполненным договорам до границ земельных участков жителей и запущенному природному газу — в пятерке лучших регионов России. В Свердловской области в рамках социальной газификации газораспределительные организации построили 628 км газопроводов. До конца 2024 года планируется создать техническую возможность для подключения более чем 71 000 домовладений. Для более 57 000 домов такая возможность уже создана. Это составляет почти 82% от плана-графика.

Напомним, ранее в Свердловской области был определен объем работ по развитию системы газоснабжения региона.

Еще по теме: