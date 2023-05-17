Евгений Куйвашев доложил Владимиру Путину о поддержке пострадавших от пожаров свердловчан

Евгений Куйвашев принял участие в совещании главы государства с членами Правительства РФ. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев доложил Президенту РФ Владимиру Путину, какую поддержку получают жители населенных пунктов, пострадавших от пожара. Вопрос о ликвидации последствий природных возгораний и текущей ситуации с ними стал одной из тем совещания главы главы государства с членами Правительства РФ.

"В регионе оперативно приняты все первоочередные меры для ликвидации последствий пожаров и поддержки жителей. Были развернуты пункты временного размещения, в сжатые сроки возобновлено штатное электро- и водоснабжение населенных пунктов. В настоящее время по всем пострадавшим семьям разработан индивидуальный паспорт, в котором содержится полная информация о потребностях граждан. С каждой семьей ведется адресная работа. Теперь главная наша задача — восстановление жилья. Все запланированные работы будут завершены в установленные сроки", — сказал Евгений Куйвашев.

Губернатор сообщил, что большая часть пострадавших определились со способом возмещения ущерба, который был нанесен от пожаров. Погорельцам было предложено получение нового жилья или выплата компенсации за утрату сгоревшего, передает департамент информационной политики Свердловской области.

Сейчас в Сосьве для пострадавших жителей возводят новую трехэтажку, а также индивидуальные жилые дома. В Таежном готовятся к строительству частных домов для погорельцев. Аналогичная работа проводится и в других пострадавших от огня территориях.

Также жители получили все необходимые выплаты. В Свердловской области было перечислено 1 704 выплаты на сумму 44 миллиона рублей. Дети из пострадавших семей направлены на отдых в дневные и загородные лагеря.

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По словам министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александра Куренкова, который вместе с губернатором посетил Сосьву и Таежный, погорельцам была оказана всесторонняя поддержка. Людям помогли в восстановлении документов, банковских карт, оказали материальную помощь, выплатили компенсации за утраченное имущество. Необходимая работа в с пострадавшими проводится с учетом их пожеланий.

"В связи с обращением губернаторов Курганской, Свердловской областей предлагаю в дополнение к региональным выплатам оказать погорельцам разовую помощь из федерального бюджета по отдельному поручению. Это позволит поддержать наших граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации", — сказал глава МЧС РФ Александр Куренков.

Владимир Путин поддержал инициативу.

"Что касается помощи людям — это само собой разумеется. Предложения, которые были озвучены министром и просьбы, которые были изложены губернаторами, нужно учесть при принятии оперативных решений прямо сейчас", — сказал Владимир Путин.

Также губернатор Евгений Куйвашев доложил Президенту о текущей ситуации в борьбе с пожарами в Свердловской области. На сегодня в регионе устранены 406 возгораний, которые охватили территорию 176 тысяч гектаров. Ведется локализация и ликвидация природных пожаров. В борьбе с огненной стихией было задействовано максимальное количество сил и средств: порядка 5 тысяч человек и свыше 700 единиц техники. Также к тушению пожаров за все время подключились около 5 тысяч волонтеров, которых губернатор поблагодарил отдельно.

Сейчас на Среднем Урале продолжается профилактическая работа с жителями по недопущению возникновения новых очагов возгораний. Административные комиссии провели больше 4 тысяч выездов, составлено более 2 тысяч протоколов о нарушениях.

Напомним, ранее Президент РФ поручил до начала отопительного сезона обеспечить уральских погорельцев жильем.

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