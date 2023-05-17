Жители Екатеринбурга могут выбрать вещи для капсулы времени и написать послание потомкам

Новая капсула времени будет заложена в Екатеринбурге 18 ноября 2023 года. Каждый горожанин может выбрать перечень предметов, которые будут в нее положены, а также отправить послание потомкам. Для этого на сайте 300-летия Екатеринбурга надо заполнить специальную анкету.
По словам главы Екатеринбурга Алексея Орлова, в День города, 18 августа, будет вскрыта капсула времени, заложенная в Историческом сквере в 1973 году.
"По словам очевидцев, в резервуаре из нержавеющей стали, отлитом на Уралхиммаше, лежат как письмо будущим поколениям, так и предметы времени: фотографии, кинопленки, детские рисунки и даже аппаратура для воспроизведения записей. После вскрытия все оставленные нам предками вещи расшифруют, опишут и передадут Музею истории Екатеринбурга. А мы заложим новую капсулу, сделанную из слоев карбоновой ткани, размером 140 на 60 сантиметров. На памятный резервуар будет нанесен герб Екатеринбурга и символ 300-летия города", — рассказал Алексей Орлов.
Он добавил, что сбор предложений для закладки новой капсулы времени продлится до октября 2023 года.
"Я обращаюсь к жителям Екатеринбурга с призывом принять участие в сборе предложений и написать свое послание в будущее. Согласитесь, шанс стать частью истории любимого города дается нечасто. Наша капсула будет заложена в исторический день рождения уральской столицы — 18 ноября 2023 года", — отметил глава города.
Напомним, ранее свердловские власти распределили средства субсидии на обустройство туристического центра Екатеринбурга.
Еще по теме:
- В Екатеринбурге готовятся утвердить новый генплан
- Евгений Куйвашев поручил провести к 300-летию Екатеринбурга мероприятия на высоком уровне
- В Екатеринбурге появится путеводитель по объектам конструктивизма