Жители Екатеринбурга могут выбрать вещи для капсулы времени и написать послание потомкам

Сбор предложений для закладки новой капсулы времени продлится до октября 2023 года. Фото: Александр Зайцев

Новая капсула времени будет заложена в Екатеринбурге 18 ноября 2023 года. Каждый горожанин может выбрать перечень предметов, которые будут в нее положены, а также отправить послание потомкам. Для этого на сайте 300-летия Екатеринбурга надо заполнить специальную анкету.

По словам главы Екатеринбурга Алексея Орлова, в День города, 18 августа, будет вскрыта капсула времени, заложенная в Историческом сквере в 1973 году.

"По словам очевидцев, в резервуаре из нержавеющей стали, отлитом на Уралхиммаше, лежат как письмо будущим поколениям, так и предметы времени: фотографии, кинопленки, детские рисунки и даже аппаратура для воспроизведения записей. После вскрытия все оставленные нам предками вещи расшифруют, опишут и передадут Музею истории Екатеринбурга. А мы заложим новую капсулу, сделанную из слоев карбоновой ткани, размером 140 на 60 сантиметров. На памятный резервуар будет нанесен герб Екатеринбурга и символ 300-летия города", — рассказал Алексей Орлов.

Он добавил, что сбор предложений для закладки новой капсулы времени продлится до октября 2023 года.

"Я обращаюсь к жителям Екатеринбурга с призывом принять участие в сборе предложений и написать свое послание в будущее. Согласитесь, шанс стать частью истории любимого города дается нечасто. Наша капсула будет заложена в исторический день рождения уральской столицы — 18 ноября 2023 года", — отметил глава города.

Напомним, ранее свердловские власти распределили средства субсидии на обустройство туристического центра Екатеринбурга.

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