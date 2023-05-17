Награды получили победители первого регионального конкурса "Медиатор" в Свердловской области

Шесть свердловских некоммерческих организаций отмечены наградами в конкурсе "Медиатор". Фото: Денис Неугодников

Шесть некоммерческих организаций (НКО) Свердловской области отмечены наградами в первом региональном конкурсе "Медиатор". НКО признали лучшими в искусстве продвижения своей деятельности в медийном пространстве, вручив победителям фотоаппараты, цифровые диктофоны и конференц-камеры.

В список победителей вошли:

крапивинский отряд "Кречетъ",

общественная организация помощи онкобольным "Вместе ради жизни",

свердловская областная организация "Российский союз молодежи",

морской отряд в честь казачьего атамана Семена Дежнева братства православных следопытов при храме иконы Божией Матери "Неопалимая Купина",

волонтерский центр Свердловской области,

общественная организация "Право на защиту и помощь".

Конкурс НКО проводится в рамках образовательного проекта "Медиатор", его реализацией занимается региональная общественная организация "Каравелла". Поддержка оказывается со стороны Фонда президентских грантов, департамента внутренней политики Свердловской области, департамента информационной политики Свердловской области, Общественной палаты региона.

Команда проекта "Медиатор" провела с представителями уральских НКО обучающие семинары, участникам рассказали о медиапланировании, работе в условиях информационной войны, технологиях создания текстов. В результате обучения сотрудники НКО написали тексты, которые опубликованы на портале созидание.све.рф. Работы оценивали эксперты рабочей группы по взаимодействию со СМИ Общественной палаты региона.

Всего организаторы конкурса планируют отметить порядка 20 некоммерческих организаций, которые себя активно проявили в проекте.

Напомним, свердловчан приглашают принять участие в Национальной премии "Жить вместе".