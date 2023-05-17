Школы Качканара укрепляют педагогами

Участникам программы «Земский учитель» выделены служебные квартиры в доме, где созданы все условия для комфортной жизни. Фото: Егор Драничников

В Свердловской области подвели итоги конкурсной программы «Земский учитель». В объявленный Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ Год педагога и наставника 34 педагога из разных регионов России получат по миллиону рублей за переезд в села Среднего Урала. Регион благодаря инициативе губернатора Евгения КУЙВАШЕВА участвует в программе уже в третий раз. «ОГ» на примере Качканара рассказывает, как с ее помощью решают кадровый вопрос в образовании свердловские муниципалитеты и какие условия здесь создают для приезжающих учителей.

За предыдущие годы школы региона пополнили более 130 учителей со всей страны. Пятеро из них приехали в Качканар. География новых педагогических кадров впечатляет – Омск, Самара, Южный Урал, Дальний Восток. Единовременной выплатой помощь им не ограничивается.

– Участникам программы выделили служебное жилье в пятиэтажном доме по адресу 4-й микрорайон, дом № 59. Это бывшее муниципальное общежитие. Два года назад при поддержке руководства области его начали переоборудовать под полноценный жилой дом. На эти цели муниципалитету выделили субсидию в размере 84 млн рублей. Все условия для комфортной жизни там созданы. Частично мы даже мебель закупили, к примеру, кухонные гарнитуры. Люди довольны, – рассказал «ОГ» глава Качканарского городского округа Андрей Ярославцев.

По итогам конкурса в этом году в Качканар приедет работать учитель русского языка и литературы Елена Трусова. Елена прописана в Волчанске, сейчас с мужем и шестилетним сыном живет в Екатеринбурге. Жилье семья снимает, в том числе поэтому Елена работает в две смены. По ее словам, о переезде в Качканар они с мужем задумывались давно.

– Выбрали Качканар потому, что, во-первых, мне нравится атмосфера этого небольшого города. Бывала здесь неоднократно. В Качканаре живет моя близкая подруга, тоже педагог. Она и посоветовала мне принять участие в программе «Земский учитель». В Екатеринбурге тяжело снимать жилье – это дорого, а накопить на ипотеку в связи с этим не представляется возможным. И, конечно, я думаю о будущем своего сына. Работая в две смены, с утра до ночи, я его практически не вижу. Очень хочу, чтобы он развивался, но возить его на кружки и секции с такой занятостью физически невозможно – город большой. В Качканаре такая возможность будет, – поделилась она с «ОГ».

Программа «Земский учитель» Стартовала в 2020 году по инициативе Президента России Владимира Путина. Ее цель – привлечь новых педагогов в сельскую местность. Реализуется в рамках регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». Педагоги получают выплаты из федерального и регионального бюджетов. По поручению Евгения Куйвашева из областного бюджета в 2023 году на эти цели направлено более 10 миллионов рублей. – По программе 21 муниципалитет уже в следующем учебном году получит новые квалифицированные педагогические кадры. Земские учителя будут работать в более чем 30 школах – тех, которые они выбрали сами, – отмечает министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов. Больше всего педагогов приедет в Сухой Лог, Арти, Ирбит и Красноуфимск. Это преподаватели математики, английского языка, русского языка и литературы, истории, физики, информатики, учителя начальных классов. Среди основных критериев отбора программы «Земский учитель»: среднее или высшее профессиональное образование, возраст до 55 лет, педагогический стаж, наличие наград и достижений в сфере профессиональной деятельности, уровень переподготовки. До подписания трудового договора у победителей есть месяц, чтобы ознакомиться с условиями работы на новом месте. В случае положительного решения учителя трудоустраиваются в школу, заявленную в программе, с объемом учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю. По условиям программы необходимо проработать в сельской школе не менее 5 лет со дня заключения трудового договора. Субсидию педагоги получат до конца текущего года. Они могут распорядиться деньгами по своему усмотрению. Если победитель конкурса откажется заключать трудовой договор, то вакансию займет следующий в рейтинге претендентов.

В Качканаре Елену Трусову уже ждут.

– Нашей городской школе № 2 очень нужен учитель русского языка и литературы. Школа большая, детей много, а педагогов этой специальности – дефицит. Нам пришлось даже «закрывать» часы по этому предмету силами преподавателей начальных классов, нагрузка на которых и так серьезная. В итоге мы сделали заявку по программе «Земский учитель» в областное министерство образования. Мы уже связывались с Еленой, она планирует приехать с семьей – со своей стороны мы готовы предоставить ей жилье. Очень ждем ее. Надеемся, что все получится, – говорит начальник управления образованием Качканарского ГО Марина Мальцева.