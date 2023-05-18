На Среднем Урале за сутки потушено 18 природных пожаров

В Свердловской области потушено 18 природных пожаров, которые охватили площадь в 1,1 тысячи гектаров. В ликвидации возгораний участвовали специалисты МЧС, Авиабазы и лесничеств, сообщает департамент информационной политики региона.
За прошедшие сутки удалось удалось устранить:
- два пожара в Режевском округе (319 га),
- возгорания в Махневском муниципальном образовании (380 га),
- два пожара в Полевском городском округе (272 га).
На 9 утра 18 мая в Свердловской области было зафиксировано 28 действующих природных пожаров. Их площадь составила 3,6 тысячи гектаров, из них 16 возгораний на территории в 3,1 тысячи га локализованы.
Распространение огня остановлено:
- в Каменском городском округе (1,4 тыс. га),
- в двух пожарах в Артемовском городском округе (564 га),
- в Махневском муниципальном образовании (50 га),
- в двух пожарах в Тугулымском городском округе (78 га).
В борьбе с огнем участвуют более 900 человек, используется больше 170 единиц спецтехники. Задействована спецавиация, 17 мая к тушению пожаров было привлечено 8 бортов, которые осуществили 147 сбросов воды объемом в 796 тонн.
Напомним, в Свердловской области продлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях.
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