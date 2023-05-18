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Общество
18 мая 2023, 09:51

В России планируют установить единый подход к статусу и гарантиям многодетных семей

  Олеся Касперович
В регионах РФ были разные меры поддержки многодетных

Уже более 30 лет не менялся федеральный закон, устанавливающий статус и меры поддержки многодетных семей. Фото: Павел Ворожцов

Единые меры поддержки многодетных семей планируется установить в России. С 1992 года определение многодетности и подходы к оказанию помощи таким семьям были в ведении субъектов страны.

В Правительство РФ уже направлен доработанный проект федерального закона. В нем определен единый для всех регионов статус многодетной семьи и единые условия для получения ими мер госпомощи. На данный момент среди регионов выделяются 15 различных подходов, регламентирующих отнесение семьи к числу многодетных.

"Во всех случаях многодетной признается семья с тремя детьми, но на разный период в зависимости от обстоятельств: возраста детей, их обучения, прохождения воинской службы, наличия инвалидности и так далее", — пояснил "Известиям" директор проектов Агентства стратегических инициатив (АСИ), руководитель Агентства социально-демографического развития Григорий Сайфуллин.

Из-за этого в некоторых регионах многодетной считается семья до достижения старшим ребенком 18 лет, в других — этот статус продлевается до возраста детей 21 или 23 года, если они продолжают обучение. Таким образом, семьи могли потерять часть льгот, например, при переезде в другой регион. В Москве же многодетной считается семья до достижения младшим ребенком возраста 16 лет, а при обучении — 18 лет.

Доработанный закон позволит семьям гарантированно получать единые меры поддержки во всех регионах. Однако это не ограничивает субъекты РФ, и они могут расширять собственные меры поддержки.

Что касается определения многодетности, то эксперты сошлись во мнении, что это семья, которая воспитывает трех и более несовершеннолетних детей, включая усыновленных.

Напомним, в Совфеде предложили разрешить использовать маткапитал на оплату спортивных секций детям.

Областная газета Свердловской области

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