Почта России увеличила время работы контакт-центра в Свердловской области

Региональный контакт-центр работает ежедневно с 9:00 до 21:00 по номеру телефона (343) 227-04-39. Фото: Галина Соловьева

Время работы регионального контакт-центра Почты России увеличено для удобства жителей Свердловской области, которые хотели бы уточнить вопросы доставки пенсий по новым правилам.

Теперь звонки от свердловчан принимаются ежедневно с 9:00 до 21:00 по номеру телефона (343) 227-04-39. В остальное время звонки будут переводиться в федеральный контактный центр почты, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Горячая линия для жителей Среднего Урала заработала 12 мая, в первые 4 дня было обработано 1 076 звонков от свердловчан.

С 1 мая Почта России начала доставлять пенсии на дом вместо альтернативных служб доставки во всей стране. В Свердловской области почтой создано 19 новых участков, сотрудники которых занимаются доставкой выплат.

Пенсии доставляются в регионе ежемесячно с 3 по 24 число в дату, которая установлена графиком Социального фонда. Специалисты почты внимательно относятся ко всем обращениям жителей, вопросы доставки пенсий и выплат прорабатываются индивидуально. В частности, получение средств может быть организовано отдельно в дату, согласованную с курьером.

В Управлении федеральной почтовой связи Свердловской области сообщили, что если почтальон не застал пенсионера дома, то ему оставляют в почтовом ящике памятку с номером телефона отделения, а также связываются с ним для согласования даты доставки. Кроме этого, жители могут получить пенсию в кассе почтового участка.

Напомним, в региональном кол-центре свердловчане могут получить подробную консультацию по доставке пенсий.