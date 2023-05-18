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Общество
18 мая 2023, 10:11

Почта России увеличила время работы контакт-центра в Свердловской области

Почта

Региональный контакт-центр работает ежедневно с 9:00 до 21:00 по номеру телефона (343) 227-04-39. Фото: Галина Соловьева

Время работы регионального контакт-центра Почты России увеличено для удобства жителей Свердловской области, которые хотели бы уточнить вопросы доставки пенсий по новым правилам. 

Теперь звонки от свердловчан принимаются ежедневно с 9:00 до 21:00 по номеру телефона (343) 227-04-39. В остальное время звонки будут переводиться в федеральный контактный центр почты, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. 

Горячая линия для жителей Среднего Урала заработала 12 мая, в первые 4 дня было обработано 1 076 звонков от свердловчан. 

С 1 мая Почта России начала доставлять пенсии на дом вместо альтернативных служб доставки во всей стране. В Свердловской области почтой создано 19 новых участков, сотрудники которых занимаются доставкой выплат. 

Пенсии доставляются в регионе ежемесячно с 3 по 24 число в дату, которая установлена графиком Социального фонда. Специалисты почты внимательно относятся ко всем обращениям жителей, вопросы доставки пенсий и выплат прорабатываются индивидуально. В частности, получение средств может быть организовано отдельно в дату, согласованную с курьером. 

В Управлении федеральной почтовой связи Свердловской области сообщили, что если почтальон не застал пенсионера дома, то ему оставляют в почтовом ящике памятку с номером телефона отделения, а также связываются с ним для согласования даты доставки. Кроме этого,  жители могут получить пенсию в кассе почтового участка. 

Напомним, в региональном кол-центре свердловчане могут получить подробную консультацию по доставке пенсий. 

Областная газета Свердловской области

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