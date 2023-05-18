Курьера телефонных мошенников задержали в Екатеринбурге

На счету "курьера" не менее 25 эпизодов хищений средств у пожилых граждан Екатеринбурга. Фото: пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу

Сотрудники уголовного розыска городской полиции задержали 20-летнего екатеринбуржца. Его подозревают в 25 эпизодах мошенничества по схеме "Родственник попал в ДТП". Ранее молодой человек не был судим.

"Подозреваемый уже признал свою причастность к мошенничеству в отношении пожилой пенсионерки, проживающей на ул. Бажова. 26 апреля "бегунок" забрал у старушки 350 тысяч рублей", — сообщает пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу.

Заведено уголовное дело по ч. 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". У полицейских есть информация, что подозреваемый совершил еще не менее 24 подобных преступлений на территории столицы Урала.

Как пояснил задержанный, он решил заняться таким видом мошенничества после того, как его пожилая родственница тоже стала жертвой аналогичного хищения. Далее он в интернете нашел "работодателей", которые информировали его о том, по какому адресу нужно приезжать за деньгами. Основную часть средств, похищенных у обманутых пенсионеров, молодой человек перечислял "работодателю".

Напомним, что мошенники используют старую схему обмана: пожилым людям звонят неизвестные, представляются сотрудниками полиции. Они сообщают, что кто-то из родственников пенсионера стал виновником ДТП, в котором пострадали люди. И теперь нужны деньги якобы на лечение пострадавших и чтобы избежать уголовной ответственности.

"Голос в трубке звучит неразборчиво и быстро, однако у жертвы создается впечатление, что это говорит близкий человек. Далее "следователь" называет размер компенсации, как правило, в районе 1 миллиона рублей. Если у жертвы не оказывается таких средств, то звонивший соглашается на сумму, имеющуюся в распоряжении потерпевшего. Через некоторое время домой к пенсионеру приезжает курьер, которому потерпевший сам передает наличные", — рассказывают о все еще действующей схеме полицейские.

Полиция призывает горожан, особенно пожилого возраста, быть бдительными и не пускать в свое жилье посторонних ни под каким предлогом. При поступлении звонков от "родственников" с просьбой передать деньги необходимо сразу же перезвонить родным и уточнить информацию.

Ранее мошенники под видом сотрудников портала Госуслуги атаковали жителей Свердловской области.