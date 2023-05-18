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18 мая 2023, 11:43

Создатель центра реабилитации животных призвал уральцев беречь леса от пожаров

  Олеся Касперович
Общественники призывают уральцев беречь лес

Свердловчан призывают отказаться от излюбленного вида отдыха в лесу, так как это приводит к природным пожарам катастрофического масштаба. Фото: Павел Ворожцов

Основатель фонда защиты животных "Альфа" Кирилл Потапов выпустил видеообращение, в котором призвал уральцев не провоцировать пожары. Он попросил воздержаться от привычного отдыха на природе и сообщать о возгораниях в соответствующие ведомства.

"Все мы прекрасно знаем, что лес является отличным местом для отдыха. К сожалению, не все туристы соблюдают правила пожарной безопасности. Оставляют за собой непотушенные костры, бросают окурки. Даже разбитая или забытая бутылка может спровоцировать пожар. Хочу попросить уральцев воздержаться от подобного отдыха в данный период в лесу. Если увидели очаги возгорания — сообщить в органы муниципальной власти, полиции или в МЧС", — отметил основатель фонда защиты животных "Альфа" Кирилл Потапов.

Видео: официальная страница Свердловской области в соцсети "ВКонтакте"

Напомним, что на всей территории Свердловской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Запрещено использовать открытый огонь, разводить костры, сжигать мусор и сухую траву. Нельзя разводить костер и пользоваться мобильным мангалом даже на территории собственного участка.

За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрен административный штраф: для граждан до 60 тысяч рублей, для юридических лиц — до двух миллионов рублей.

За уничтожение или повреждение леса в результате неосторожного обращения с огнем предусмотрена уголовная ответственность: наложение штрафов до 500 тысяч рублей, либо обязательные работы до 480 часов, либо исправительные работы до 2 лет, либо принудительные работы до 4 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Если лесные насаждения уничтожены или повреждены в результате поджога, то наказанием станет штраф до 1 миллиона рублей либо лишение свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере от 200 до 500 тысяч рублей.

В случае обнаружения возгорания необходимо сообщить о нем по бесплатному телефону лесной охраны 8 800 100-94-00, по единому номеру 112 вызова экстренных служб или передать фотографию дыма или огня с помощью мобильного приложения "Берегите лес".

Напомним, бард Александр Новиков призвал свердловчан встать на защиту лесов.

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Областная газета Свердловской области

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