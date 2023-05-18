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18 мая 2023, 12:26

По поручению Евгения Куйвашева на Среднем Урале продолжена активная профилактика пожаров и ликвидация их последствий

  Олеся Касперович
Рейды и работа с населением должны проходить в ежедневном режиме

Губернатор Евгений Куйвашев поручил продолжить активную профилактику лесных пожаров и восстановление пострадавших территорий. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

На заседании регионального правительства 18 мая губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил продолжить активную профилактику пожаров и ликвидацию их последствий. Особенно это касается строительства нового жилья для погорельцев.

"Вчера я докладывал президенту о текущей пожарной обстановке в регионе, мерах по ликвидации пожаров в населенных пунктах Свердловской области. Главам муниципальных образований я еще раз напоминаю о необходимости ежедневной профилактической работы. Важно продолжить информационно-разъяснительную работу с жителями, проведение рейдов и патрулирование", — сказал Евгений Куйвашев. 

Строительство жилья в населенных пунктах, пострадавших от пожаров, поручено держать на постоянном контроле. Также на совещании глава региона подчеркнул, что все работы должны быть проведены качественно и в установленные сроки, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Напомним, накануне прошло совещание президента России Владимира Путина с членами Правительства РФ. Одной из тем стала ситуация с природными пожарами в стране. Губернатор Евгений Куйвашев доложил главе государства о поддержке, оказанной погорельцам. В ходе совещания Владимиром Путиным была поддержана инициатива главы МЧС России Александра Куренкова по оказанию пострадавшим от пожаров разовой помощи из федерального бюджета.

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Областная газета Свердловской области

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