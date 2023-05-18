Евгений Куйвашев и Андрей Пржездомский обсудили вопросы информационного противодействия идеологии терроризма

На Среднем Урале выстроенная система в сфере противодействия идеологии терроризма имеет высокий потенциал для развития. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел встречу с официальным представителем Национального антитеррористического комитета (НАК) Андреем Пржездомским. Они обсудили выстроенную на Среднем Урале работу по информационному противодействию идеологии терроризма, сообщает департамент информационной политики региона.

"Мы всегда работаем во взаимодействии с вами, уверен, что наша встреча придаст этому направлению новый импульс. Знаю, что вы являетесь одним из самых крупных специалистов в сфере противодействия идеологии терроризма. Хорошо, что нам удалось лично обсудить актуальные вопросы взаимодействия", — сказал Евгений Куйвашев.

Официальный представитель НАК отметил, что в Свердловской области выстроенная система в сфере противодействия идеологии терроризма имеет высокий потенциал для развития. В частности, сегодня необходимо тщательно работать с молодежью и противодействовать попыткам вовлечения молодых людей в террористическую деятельность.

"Могу с полной уверенностью сказать, что потенциал очень высокий. Я считаю, что возможности для реализации основных задач, которые стоят сегодня перед общегосударственной системой противодействия терроризму, в региональном аспекте очень большие. Вызовы сегодня серьезные, конечно, останавливаться на достигнутом ни в коем случае нельзя", — сказал Андрей Пржездомский.

Отмечается, что обеспечение безопасности и профилактика идеологии терроризма в Свердловской области являются приоритетными направлениями в работе региональных властей.

Ранее вопросы вопросы профилактики терроризма обсудили в Екатеринбурге на межведомственном совещании.