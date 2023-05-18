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Общество
18 мая 2023, 13:05

В Свердловской области определены победители детского конкурса "Полицейский дядя Степа — 2023"

Детские поделки

Работы трех ребят отправлены в Москву для участия в финальном этапе конкурса. Фото: Валерий Горелых

В главном управлении МВД по Свердловской области подвели итоги регионального этапа Всероссийского детского творческого конкурса поделок "Полицейский дядя Степа — 2023". Его цель — повысить престиж службы в органах внутренних дел и сформировать позитивное общественное мнение о деятельности полиции.

По данным руководителя пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерия Горелых, в этом году конкурс "Полицейский дядя Степа" посвящен 40-летию со дня образования в системе МВД пресс-служб и 305-летию полиции России. Эти юбилейные даты будут отмечаться 10 июня и 10 ноября.

Участниками стали дети 3 возрастных категорий: 6–8 лет, 9–11 лет и 12–14 лет. 

"С помощью подручных материалов представители подрастающего поколения воплотили в жизнь свое видение эпизодов работы сотрудников различных подразделений ОВД, в том числе кинологов, инспекторов Госавтоинспекции, дежурной части, пресс-секретарей и других. В дело шли бумага, картон, фанера, глина, гипс, стекло, пластилин, текстиль, проволока и даже соленое тесто. Более 100 поделок представлены компетентному жюри", — рассказал Валерий Горелых.

Детские поделки оценивали заместитель председателя Общественного совета при ГУ МВД области Александр Мурашкинцев, руководитель отделения декоративно-прикладного творчества Дворца детского и молодежного творчества Екатеринбурга Светлана Шарипова и педагог высшей категории Людмила Лобова.

Лучшими в своих возрастных категориях стали:

  • Никита Сысолятин, 8 лет, Сухой Лог;
  • Максим Кузнецов, 10 лет, Кировград;
  • Каролина Ахметшина, 12 лет, Реж.

    Их поделки будут участвовать в финальном этапе конкурса в Москве.

    Отдельно отмечена поделка 12-летней Ксении Катаевой из Невьянска. В технике пирографии она изобразила Валерия Горелых при исполнении им своих обязанностей. Журналист по образованию, он более 30 лет освещает оперативно-служебную деятельность свердловской полиции.

    Призерами регионального этапа конкурса стали: Софья Овчинникова из Сысерти, Каролина Карецкая, Вера Лаврентьева и Варя Сырыгина из Лесного, Кирилл Касьянов из Кировграда, Богдан Катлабуга из Новой Ляли, Лиза Кензина из Артей, Илья Гаврилов из Екатеринбурга.

    Победители и призеры конкурса будут награждены благодарственными письмами и памятными подарками от имени Общественного совета при главном управлении МВД по Свердловской области.

    Ксения Катаева из Невьянска в технике пирографии изобразила руководителя пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области. Фото: Валерий Горелых

    Напомним, свердловчане могут принять участие в конкурсе "Семья России".

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    Областная газета Свердловской области

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