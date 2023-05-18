Свердловские врачи скорой помощи на 40% чаще стали использовать спасительную терапию при инфаркте миокарда

Зачастую медики проводят сложную терапию прямо по пути в больницу, что спасает свердловчанам жизни. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Свердловские врачи скорой помощи активно применяют спасительную терапию для пациентов с инфарктом миокарда. Непростая процедура выполняется порой по пути в больницу, что позволяет снизить смертность от инфаркта и частоту его рецидивов.

По данным департамента информационной политики региона, в 2022 году врачи скорой помощи на 40% увеличили объем тромболитической терапии по сравнению с предыдущим периодом. А за первый квартал этого года врачи службы "03" выполнили 190 тромболизисов, что на 10 процедур больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

"Особенно важна эта терапия в отдаленных точках региона: здесь бригаде скорой приходится преодолевать достаточно большие расстояния до профильных больниц, чтобы спасти человеку жизнь. Поэтому по пути в медучреждение тромбы в кровеносных сосудах растворяют с помощью введения специальных препаратов. В муниципалитетах эту непростую процедуру зачастую успешно выполняют фельдшерские бригады, что говорит о высоком уровне их подготовки и профессионализме", — отметил главный профильный эксперт минздрава Свердловской области по скорой медицинской помощи Игорь Пушкарев.

Данная методика позволяет не только снизить смертность от инфаркта миокарда, она может быть показана при инсульте и других состояниях, связанных с тромбозом. Для максимального эффекта процедура проводится бригадой скорой помощи прямо на месте происшествия или по пути в больницу.

Лидируют по количеству случаев проведенной на догоспитальном этапе тромболитической терапии отделения скорой помощи Артемовской, Камышловской, Невьянской и Тавдинской центральных районных больниц, а также Качканарской центральной городской больницы.

"С начала 2023 года на счету сотрудников артемовской скорой уже 14 таких процедур. За каждой из этих цифр стоят чьи-то жизни... Буквально на днях данная процедура помогла пожилому мужчине избежать тяжелых последствий острого коронарного синдрома", — рассказал заведующий службой скорой медицинской помощи Артемовской ЦРБ Александр Дашков.

Отметим, что увеличение объемов применения спасительной технологии стало возможным благодаря федеральному проекту "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение", который нацелен на снижение смертности россиян от болезней системы кровообращения.

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