Альпинисты из Екатеринбурга водрузили флаг 300-летия города на Эльбрусе

Экспедиция альпинистов-любителей из Екатеринбурга водрузила на Эльбрусе флаг трехсотлетия города. Фото: сайт администрации Екатеринбурга

Екатеринбуржцы, увлекающиеся альпинизмом, к своей экспедиции на Эльбрус приурочили специальную акцию, посвященную юбилею уральской столицы.

Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, альпинисты водрузили флаг 300-летия города на вершине самой высокой горы в России. На флаге изображен официальный символ трехсотлетия города.

Экспедиция состояла из семи человек. Екатеринбуржцы на протяжении 10 часов штурмовали вершину высотой более 5,6 тысячи метров.

"Нам сопутствовала хорошая по меркам майского Эльбруса погода: около минус 30 градусов Цельсия", — рассказал один из альпинистов Александр Иванов.

Он также отметил, что экспедиции повезло, поскольку уже на следующий день после восхождения на горе поднялся ветер скоростью до 50 километров в час и выпало более одного метра снега.

В мэрии добавили, что по возвращении домой альпинисты передадут флаг Музею истории Екатеринбурга.

Напомним, Евгений Куйвашев поручил провести мероприятия к 300-летию Екатеринбурга на высоком уровне.

Еще по теме: