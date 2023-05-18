К 300-летию Екатеринбурга выбран рисунок для юбилейного конверта

Рисунок школьника из Тюмени украсит конверт к 300-летию Екатеринбурга. Фото: пресс-служба Управления федеральной почтовой связи Свердловской области

Итоги всероссийского конкурса "Град возвышенный, град вдохновенный" подведены в Екатеринбурге. Победителем в одной из номинаций стал ученик художественной школы из Тюмени Даниил Медведев, его рисунок украсит конверт, который выпустят к 300-летнему юбилею столицы Урала.

Даниил Медведев направил на конкурс работу "Наше лето на Плотинке". На рисунке в яркой цветовой гамме изображены Дом Севастьянова и городская набережная, сообщает пресс-служба Управления федеральной почтовой связи Свердловской области.

По словам школьника, прошлым летом он вместе одноклассниками по художественной школе ездил на пленэр в Екатеринбург. Юный живописец изобразил наиболее понравившийся ему вид набережной городского пруда.

Почтовый конверт с рисунком школьника будет выпущен к августу 2023 года, он будет распространяться во всех почтовых отделениях Свердловской области.

Всего на конкурс "Град возвышенный, град вдохновенный" было направлено более 400 работ из 14 регионов России. Юные художники изображали достопримечательности Екатеринбурга и популярные среди горожан места, такие как цирк, Литературный квартал, городская набережная.

Напомним, работы на конкурс принимались до 30 марта.