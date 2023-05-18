Евгений Куйвашев выделил 19 миллионов рублей на покупку жилья для погорельцев Карпинска

Евгений Куйвашев поручил оказать погорельцам всемерную поддержку. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился направить почти 19 миллионов рублей из резервного фонда правительства региона на покупку жилья жителям Карпинска, чьи дома пострадали от природного пожара. Для покупки 12 квартир на вторичном рынке деньги будут направлены муниципалитету в виде иного межбюджетного трансферта.

Предполагается использовать это жилье как маневренный фонд, в том числе как временный вариант размещения людей, пострадавших от пожаров. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Напомним, в конце апреля в Карпинске во время природного пожара пострадал многоквартирный дом. 33 человека потеряли свое жилье и имущество. Огонь также уничтожил дома жителей Сосьвы и поселка Таежный.

Евгений Куйвашев поручил оказать погорельцам всемерную поддержку. В Сосьве началось строительство нового трехэтажного дома и первых индивидуальных жилых домов. В Таежном идут последние приготовления для возведения частных домов. Жители всех пострадавших от пожаров районов получили положенные в таких случаях выплаты. Об этом накануне губернатор Свердловской области доложил президенту России Владимиру Путину.

Напомним, по поручению Евгения Куйвашева на Среднем Урале продолжена активная профилактика пожаров и ликвидация их последствий.

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